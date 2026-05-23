Bomberos sofocan esta madrugada un incendio en una vivienda en Alfaro

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LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han tenido que sofocar esta pasada madrugada un incendio que se había declarado en una vivienda de la localidad de Alfaro, sin que se hayan registrado daños personales, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 1,06 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja 112 del incendio en el interior de un inmueble, compuesto de bajo más dos alturas, en la calle Cierzo de Alfaro.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del CEIS, a la agrupación municipal de voluntarios de Protección Civil de Alfaro, a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local y Guardia Civil.

Tras la intervención, los recursos desplazados han informado de que el inquilino había salido de la vivienda y que el incendio ha afectado a un colchón de la planta baja y a los enseres y electrodomésticos cercanos.

Además, el suceso ha dañado la instalación y los tubos del contador eléctrico. A su vez, el humo ha afectado a la primera y segunda planta. No se han registrado daños personales.