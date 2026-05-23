Bomberos sofocan esta mañana un incendio en una vivienda en Huércanos

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta mañana un incendio ocurrido en una vivienda en la localidad de Huércanos, sin que se hayan registrado daños personales, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,24 horas de este sábado, varios vecinos han contactado con el Centro de Coordinación Operativa para alertar de un incendio en una vivienda situada en la avenida de San Pantaleón, en término municipal de Huércanos.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención en el lugar, los Bomberos han informado de que el incendio ha afectado parcialmente al porche de la vivienda, donde se almacenaban materiales diversos y jaulas para animales. Ningún animal ha sufrido daños y tampoco se han registrado daños personales