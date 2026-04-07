Una borrasca deja lluvia en oeste y sur, y valores de junio en norte y centro con 10ºC más de lo normal

Archivo - Una mujer camina con un paraguas en la mano, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tránsito de una borrasca por el Atlántico al oeste de la Península probablemente dejará lluvias en zonas del oeste y sur del territorio peninsular a partir del martes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha añadido que las temperaturas máximas serán propias de final de mayo y principios de junio, con hasta 10 grados centígrados (10ºC) más de lo normal en amplias zonas, sobre todo en norte y centro del país.

Sobre la borrasca, Del Campo ha asegurado que es "difícil precisar la trayectoria", aunque dejará precipitaciones fuertes y persistentes. No obstante, ha indicado que es "difícil decir cuáles serán las zonas que mayores lluvias reciban". También ha señalado que hay "incertidumbre" con respecto a las temperaturas, que experimentarán altibajos en el oeste y centro de la Península y, de cara al fin de semana, podrían bajar en buena parte del país, frente a los 25ºC del inicio de semana, con hasta 30ºC en la mitad sur.

Por días, la borrasca se acercará el martes al oeste de la Península, lo que provocará un aumento de la inestabilidad. En concreto, lloverá en Galicia, al oeste de Asturias, oeste de Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía Occidental. Al respecto, el portavoz de AEMET ha señalado que las precipitaciones podrían ser abundantes en zonas montañosas de Galicia, en el entorno del Sistema Central y en sierras andaluzas.

En el resto del país no se esperan lluvias, si bien las nubes aumentarán. Todo esto sucederá en un día en el que las temperaturas serán más bajas en Galicia, donde el descenso será acusado, y en el resto de del oeste y del centro de la Península, donde las bajadas serán más moderadas. Por el contrario, los termómetros subirán un poco en el área mediterránea y en Baleares.

En líneas generales, la jornada seguirá siendo cálida para la época del año, con máximas entre 5 y 10ºC superiores a las normales en amplias zonas. De esta manera, Bilbao rondará los 28ºC, al igual que ciudades como Logroño, Lleida, Córdoba o Zaragoza. Además, en Madrid se alcanzarán 25ºC, los mismos que en Ourense; y A Coruña se quedará en torno a 20ºC.

Las bajas presiones continuarán el miércoles situadas al suroeste de la Península. De acuerdo con el portavoz de AEMET, esto provocará inestabilidad, aunque hay incertidumbre con respecto a qué zonas serán las que registren precipitaciones más abundantes. En un principio, en este día lloverá en el sur de Galicia, en el extremo occidental de Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía Occidental.

En este sentido, Del Campo no descarta que estas lluvias sean localmente fuertes y persistentes en el oeste de Andalucía, así como en zonas del sur de esta comunidad autónoma, sobre todo en el área del Estrecho. En el resto de la Península, se registrará nubosidad media y alta, pero sin lluvias. Asimismo, se espera polvo en suspensión en esta jornada que dará lugar a calima. Por lo tanto, las precipitaciones podrán ser en forma de barro.

En lo que se refiere a los termómetros, Del Campo ha señalado que las temperaturas se mantendrían este día sin cambios en buena parte del país, aunque registrarían una bajada acusada de más de 8ºC en el suroeste peninsular. De cumplirse el pronóstico, Cáceres, Córdoba o Sevilla alcanzarían unas máximas de entre 16 y 19ºC, mientras que Madrid llegaría a los 25ºC y Zaragoza y Lleida a los 29ºC.

A partir del jueves, Del Campo ha indicado que es probable que la borrasca atlántica se mantenga situada más hacia el sur, entre la Península y Canarias, aunque hay incertidumbre respecto a su posición final. En un principio, su influencia en el área peninsular será menor tanto este día como el siguiente. De forma paralela, se producirá una subida notable de las temperaturas. Con los pronósticos actuales, se superarían los 25ºC en la mayor parte del país.

Aún así, el viernes habría un descenso térmico en el tercio norte aunque en muchos puntos del centro, este y sur de la Península rondarán los 28 y 30ºC. Por ejemplo, Madrid llegaría a los 28ºC y Toledo, Granada, Jaén o Zaragoza tendrían entre 30 y 32ºC en sus valores diurnos. De este modo, los termómetros registrarían entre 5 y 10ºC más de lo normal o incluso más, con temperaturas "más propias de finales de mayo o comienzos de junio", según Del Campo.

De cara al fin de semana, el pronóstico avanza que podría haber un descenso térmico con una normalización de las temperaturas y posibles precipitaciones en zonas del oeste y sur del territorio. En lo que respecta a Canarias, habrá nubes en el norte de las islas más montañosas a lo largo de la semana que dejarán lluvias. Éstas serán más abundantes el martes, día en el que podrían ser localmente persistentes. Paralelamente, los cielos estarán más despejados en el sur del archipiélago y las temperaturas en general descenderán.

MÁS DE 80-100 L/M EN NORTE DE EXTREMADURA Y SUR DE CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, Meteored ha señalado que algunos modelos estiman para el miércoles acumulados puntuales superiores a los 80-100 litros por metro cuadrado (l/m2) en el norte de Extremadura y el sur de Castilla y León, especialmente en torno al Sistema Central. Además, ha avanzado que las lluvias podrían intensificarse a finales de semana.

De este manera, ha indicado que el sistema podría evolucionar en una dana a partir del jueves, acercándose a la Península y provocando un descenso de temperaturas y nuevos chubascos en más regiones. Aunque la incertidumbre es alta, los modelos apuntan a la llegada de aire frío, que aumentaría la inestabilidad.

BAJAN LAS TEMPERATURAS EN BADAJOZ O SEVILLA TRAS LLEGAR A 30ºC DE MÁXIMA

Por su parte, el meteorólogo de Eltiempo.es, Mario Picazo, ha añadido que se producirá una bajada generalizada de las temperaturas por el aire frío que llegará esta semana por el oeste de la Península. De esta manera, entre el martes y el miércoles caerán los termómetros entre 10 y 12ºC en capitales como Badajoz, Sevilla o Córdoba, donde estos días han rondado los 30 grados de máxima.

En comparación, las temperaturas se mantendrán más suaves de lo habitual en zonas del norte del país, con valores de hasta 28ºC en Bilbao durante los primeros días de la semana. A su vez, la estabilidad también se prorrogará en el Mediterráneo, con temperaturas que en la mayoría de los casos llegarán a los 20ºC y hasta los 25ºC en ciudades como Murcia.