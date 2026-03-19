La borrasca 'Therese' pondrá este viernes en aviso naranja por olas, viento y lluvia a Andalucía y Canarias

Archivo - El fuerte oleaje se aproxima al paseo marítimo, a 25 de febrero de 2022, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese' se volverá a dejar sentir este viernes en el Estrecho, donde pondrá en aviso a puntos de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla por olas, viento, lluvia, tomenta y nieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, las dos primeras alcanzarán el nivel naranja.

De todas estas zonas, la más afectada será Canarias. El archipiélago tiene activos avisos naranja por lluvias en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, registra avisos naranja por viento en Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Tenerife. Asimismo, hay avisos naranja por olas en Gran Canaria, La Palma, El Hierro y Tenerife.

Al margen de ello, Canarias registra avisos amarillos por lluvia en Lanzarote y Fuerteventura; por viento en Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro; y por olas en Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera. Además, La Palma tiene un aviso amarillo por tormentas y Tenerife, por nieve.

Por su parte, Andalucía registra tres avisos naranja por olas: en Almería, Granada y Málaga. Además, tiene otro de nivel amarillo por este motivo en Cádiz; dos por lluvia --en Cádiz y Málaga--; y uno por viento en Almería. De forma paralela, la costa de Ceuta y la de Melilla tiene sendos avisos por olas.

AEMET ha indicado que la borrasca 'Therese' mantendrá una situación de inestabilidad en Canarias, donde se registrarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, fuertes en amplias zonas del archipiélago. De hecho, el organismo estatal ha apuntado a que irán ocasionalmente acompañadas de tormenta y no descarta que también caiga granizo.

Por zonas, el pronóstico recoge que habrá acumulados significativos y posibles intensidades muy fuertes en las islas de mayor relieve, en especial en las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. A partir de 1.900 a 2.200 metros (m) serán en forma de nieve.

Al margen de esto, AEMET ha explicado que la borrasca también dejará tiempo inestable en buena parte de la Península, con nubosidad que avanzará de suroeste a nordeste terminará por cubrir los cielos en la mayor parte del territorio a excepción del extremo nordeste peninsular y Cantábrico con intervalos de nubes altas.

En este marco, se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad sur y extremo oeste peninsular, Ceuta y Melilla. Serán más abundantes durante la primera mitad del día en el suroeste. En regiones de Andalucía occidental y oeste de Alborán, podrán ser localmente fuertes y dejar acumulados significativos.

Asimismo, podrá darse algún chubasco vespertino localmente fuerte en Galicia e interior de Asturias. Mientras tanto, el día será poco nuboso tendiendo a nuboso en Baleares.

En lo que se refiere a los termómetros, el organismo estatal ha avanzado que las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península y que lo harán de forma notable en zonas del centro oeste. La excepción estará en el tercio nordeste, donde se registrarán pocos cambios y aumentos.

En Canarias, los valores subirán; en Baleares, tampoco se registrarán grandes cambios. En el lado contrario, las mínimas subirán en el archipiélago canario y el cuadrante noroeste peninsular, estarán en descenso en el nordeste y tendrán pocos cambios en el resto. En el Pirineo y localmente en la Ibérica habrá heladas débiles.

Por último, la predicción recoge que mañana soplará viento de flojo a moderado de componente este en la Península, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sureste y Alborán, también probables en Cádiz. Además, habrá viento moderado del nordeste en Baleares y viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes en Canarias.