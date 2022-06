El Bretón acoge el estreno de 'República de Roma', de Roberto Rivera, un episodio histórico pero "de rabiosa actualidad"

La cita, el próximo 16 de junio, a partir de las 20,30 horas

El teatro Bretón de Logroño acogerá el estreno el próximo 16 de junio de la obra 'República de Roma' del jarrero, Roberto Rivera. Un thriller político que, tal y como ha explicado su autor, narra "un episodio histórico fundamental para entender el imperio romano" pero que también está de "rabiosa actualidad" porque "salvando distancias, hay veces que parece que la historia se repite".

'República de Roma' forma parte de la trilogía 'El ruedo clásico' -escrita por Rivera- y que reúne tres obras dramáticas concebidas para su puesta en escena en teatros grecolatinos. En un primer momento, 'República de Roma' recibió el título de 'Catilina' pero cambió como consecuencia de la evolución que ha experimentado para su representación en sala.

Tras estrenar 'Aquiles, el Hombre' -la primera parte de la trilogía- en el teatro de Mérida "el escenario de España" en 2016, ahora llega el turno de 'República de Roma' y, además, en un lugar especial para el autor riojano porque, como ha explicado a Europa Press, "en esta ocasión juego en casa. Estreno en mi tierra y aunque es una inmensa fortuna también es mucha responsabilidad".

De esta manera, el teatro Bretón de Logroño se engalanará para recibir este texto que, como ha explicado, es "un episodio histórico fundamental en el desarrollo y la evolución de lo que luego acabo siendo el imperio romano".

Así, explica, "la obra -ambientada en el siglo I antes de Cristo- narra los sucesos que provocaron la caída de la República como sistema de gestión de la ciudad de Roma, la llegada de la dictadura primero y del imperio después".

En todo este proceso, "Roma creció mucho y se expandió pero las riquezas solo eran para un segmento de la población, los oligarcas, y todo ello originó muchas revueltas y desapegos con el Senado".

En este punto, indica, el político romano, Lucio Sergio Catilina, "promovió una conjura contra el poder establecido que en ese momento encabezaba Cicerón. Y esa conjura dio a lo que se conoce como el discurso político más famoso: las 'Catilinarias de Cicerón', en las que se desvelan todas las tramas, asesinatos y revueltas que realizó Catilina para hacerse con el poder".

"THRILLER POLÍTICO"

Con todo ello, el autor explica que "nos metemos dentro de una trama para crear un debate político, es prácticamente una especie de thriller político".

En la obra, ha dicho, "he querido ser muy fiel a los personajes y a los hechos, y a partir de ahí, crear una trama que haga debatir entre los personajes y, como no, también entre el público. La estructura narrativa es diferente y sencilla y la trama cuenta con muchas licencias literarias pero de alguna manera nos permite asomarnos a una realidad que no es muy diferente a la que estamos viviendo hoy".

Al fin y al cabo, ha reflexionado, "pertenecemos a una tradición grecolatina, las cosas van sucediendo e incluso muchas se repiten aunque no nos lo creamos. Lo estamos viendo constantemente".

De hecho, ha proseguido, "en el principio de la obra hay una conversación entre los hermanos Cicerón y Quinto en la que hablan de cómo cuando Roma creció ante la adversidad la gente luchó sin ambiciones, codo con codo y el ejército ayudaba a defender a los suyos... pero hubo un momento en el que Roma no tenía más rivales en todo el Mediterráneo y ahí es cuando empezó la codicia para tener más que el otro y ahí comenzaron a saltarse todos los controles y las reglas que nos permiten crecen como sociedad".

Si lo extrapolamos a la actualidad, "podemos hacer gala de la capacidad que tenemos de hablar para solucionar problemas y ponernos de acuerdo sin necesidad de llegar a otros recursos, pero a veces vemos que no es así, como por ejemplo, con lo que está pasando en Ucrania". Por ello, ha dicho "es bueno leer la historia de lo que ha sucedido porque vemos lo que ha pasado y si somos inteligentes hacer que no vuelva a ocurrir".

Para defender 'República de Roma', Roberto Rivera ha contado con la mayoría de actores que ya estuvieron con él en la primera parte de la trilogía. De esta manera, los actores Miguel Hermoso, Pedro Miguel Martínez, Pepe Ocio y Óscar Hernández interpretan este espectáculo bajo la dirección de José Pascual. "Para mí es una inmensa fortuna contar con ellos. Solo nos falta Luis Delgado pero nos ha puesto en contacto con otras personas de igual nivel. Yo en este caso asumo la producción y he tenido mucha suerte porque he contado con mucho respaldo, ellos me han animado a mí porque han confiado en mi texto".

Como Rivera ha indicado "a mí me gusta escribir y es lo que más disfruto. Ahora una vez que el texto está en manos de todos, yo soy uno más del equipo. Los que más defienden y arriesgan son los actores y yo soy parte de ese proceso. Estrenar en la tierra da vértigo y más ahora que me enfrento por primera vez a la labor de producción pero es un reto que motiva mucho y que se estrene delante de mi gente es un gran orgullo y responsabilidad".

CIRCUITO ESCÉNICO DE LA RIOJA

Tras el estreno de Logroño, Rivera ha destacado que la idea es conseguir que la obra forme parte del Circuito Escénico de La Rioja en el segundo semestre. "A mí me hace mucha ilusión que se pueda ver en más sitios de La Rioja pero lo importante ahora es centrarnos en el estreno de Logroño, salir de esta primera batalla y después planificar".

Finalmente, el escritor también ha hablado del último libro de la trilogía -'La sexta ola'- que trata de la guerra de Troya desde el punto de vista femenino, "hay tres mujeres del bando perdedor y otras tres del vencedor encerradas en una playa. Seguramente sea mi obra más especial e interesante porque está escrita en tono poético y con la perspectiva de seis mujeres que ganen o pierdan son las que más sufren en la retaguardia".