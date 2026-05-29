Brieva de Cameros celebra el BIC de la Trashumancia con la I Jornada Brieva Trashumante

Brieva de Cameros acoge este sábado la I Jornada Brieva Trashumante - AYUNTAMIENTO DE BRIEVA DE CAMEROS

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 30 de mayo, Brieva de Cameros acogerá la I Jornada Brieva Trashumante y el estreno de la obra La Nueva Bestia, de la danzarina Laura Morales. Todo comenzará a las 12 del mediodía, en la Escuela de Pastores. "Vamos a vivir momentos bonitos y emotivos", admite el alcalde, Daniel Carrillo, animando "a todos los riojanos y riojanas a venir a Brieva y a disfrutar de una jornada en plena naturaleza, en la que recordaremos esta práctica, fundamental para nuestro municipio, convertido ya en la capital de la trashumancia".

Tras la bienvenida del alcalde, Laura Morales explicará cómo nació Ser Pastora la obra en la que se funde danza y trashumancia. Y es que, en un momento en el que necesitaba un tiempo de reflexión, la sevillana realizó una formación teórica en la Escuela de Pastores Campo Abierto de Madrid, a la que siguieron tres semanas de prácticas con un rebaño ovino en Brieva de Cameros. Aprendió a esquilar, a vacunar, a cuidar de las ovejas, estableciendo un vínculo especial y dándose cuenta del paralelismo existente entre la danza y la vida ganadera.

Después los asistentes podrán comprobar cómo ha cambiado esta práctica trashumante, de la mano de Pedrito Espiga, el último pastor trashumante de Brieva de Cameros, y de David Ceballos, que aún mantiene viva la tradición desde Santo Domingo de la Calzada.

Charlaremos con Mariola Urrea, doctora por la Universidad de La Rioja, Vicerrectora de la UIMP y analista habitual del Hoy por Hoy de la Cadena Ser (Rafael Panadero, que se había anunciado en la nota anterior, se encuentra hospitalizado tras sufrir un grave accidente), antes de que la gastronomía tome un protagonismo especial de la mano de Aromas de Rioja By Zenit de Calahorra y del Gastrobar Meraki de Nájera.

También habrá momento para el recuerdo, agradecimiento y el homenaje. Dentro de los dos primeros, se enmarca el hermanamiento con Cabezarrubias del Puerto, municipio enclavado en el Valle de Alcudia que acogía el ganado procedente de Brieva. Ambos comparten la pasión por una práctica que moldeó su paisaje, generó riqueza y unió a sus gentes.

El homenaje se tributará a las dos entidades que impulsaron la I Fiesta de la Trashumancia, la más antigua de La Rioja. "Se lo debíamos a la Fundación Caja Rioja y al CEIP Rural, porque gracias a ellos disfrutamos, desde hace 25 años de esta cita con nuestro pasado", señala Carrillo. Lucía Rueda, presidenta de la Asociación Brita, pondrá el punto final a la jornada, explicando los pormenores de la Fiesta que se desarrollará el sábado, 6 de junio.

Y a las 13,30, en la Plaza Pedro Duro, Laura Morales presentará 'La Nueva Bestia', obra diseñada para mostrarla al aire libre y que, a buen seguro, servirá para recordar que Brieva de Cameros fue la última localidad riojana que mantuvo rebaños de ovejas merinas, que en el siglo XVIII llegaron a ser de 30.000 cabezas. "Hemos diseñado esta cita para reivindicar nuestra historia, nuestra cultura, mostrar orgullo de pertenencia y recordar a todos los que trabajaron duro en esta tradición", concluye Daniel Carrillo.