Los británicos 'Voces8 scholars' actúan este sábado en el Monasterio de Valvanera dentro de 'La Rioja Festival' - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana de La Rioja Festival ofrece este sábado una de las citas más especiales de esta edición con la actuación de uno de los grupos vocales clásicos más escuchados del mundo, 'VOCES8 Scholars Ensemble', en el Monasterio de Valvanera, uno de los escenarios que se incorporan este año como novedad al festival.

A partir de las 11,00 horas, esta joya del patrimonio riojano y sede de la patrona de La Rioja acogerá el concierto de este prestigioso conjunto vocal británico formado por ocho jóvenes cantantes profesionales reconocidos internacionalmente por su extraordinaria calidad interpretativa y su versatilidad artística, con un repertorio que abarca desde la polifonía renacentista hasta arreglos contemporáneos de jazz y pop.

Nominado al Grammy en 2023 por su álbum The Lost Birds junto a la Royal Philharmonic Orchestra, VOCES8 es el ensamble principal de la organización benéfica Fundación VOCES8 que anualmente otorga ocho becas corales donde coristas aficionados de todas las edades aprenden e interpretan junto al ensamble. Y es que además de su carrera musical, el grupo VOCES8 trabaja de manera constante en promover la importancia de la educación musical, a través de diferentes programas.

Además del programa musical, esta jornada de La Rioja Festival permitirá disfrutar y conocer las tradiciones más populares de la localidad de Anguiano, su famosa danza de los zancos y sus exquisitos caparrones, así como de una de las mayores joyas del patrimonio riojano, el Monasterio de Valvanera ubicado en la Sierra de la Demanda y sede de la patrona de La Rioja, la virgen de Valvanera.

La Rioja Festival cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol y Marqués de Vargas y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.

EXPERIENCIAS MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Tras el concierto de VOCES8 Scholars, se realizará un paseo circular botánico de 4 kilómetros para conocer la vegetación que rodea el Monasterio de Valvanera. Una ruta que permitirá recorrer el corazón de la Sierra de la Demanda, con panorámicas espectaculares del valle del río Valvanera y densos bosques de robles, encinas y hayas Aforo limitado a los primeros inscritos.

Exhibición de las danzas con zancos de Anguiano. 13,30 horas. Esta experiencia permitirá vivir en directo la emoción de una tradición única en el mundo, la historia y el arte de los famosos danzadores de Anguiano en una exhibición que combina equilibrio, cultura y un legado generacional inigualable.

Tras el paseo y una vez finalizada la misa posterior al concierto, a la salida del Monasterio, todos los asistentes podrán degustar los populares caparrones de Anguiano y el licor artesanal elaborado por los monjes que habitan el Monasterio.