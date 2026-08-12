Buenas condiciones vegetativas y sanitarias de la uva señala el segundo control de maduración de la vendimia

Uva vendimiada en Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo boletín de maduración de la vendimia 2026, emitido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, contiene datos únicamente de Rioja Oriental. De acuerdo con las muestras tomadas el 10 de agosto, se aprecian buenas condiciones vegetativas y sanitarias. Se ha producido un aumento lógico del peso medio de la baya, algo por debajo de la campaña anterior en términos generales, pero dentro de la normalidad, con diferencias claras entre viñas con aporte y sin aporte de agua.

Del mismo modo, se observa también un aumento notable del grado alcohólico probable en todas las variedades muestreadas, acercándose o incluso superando en algún caso los datos de 2025.

Desde los Servicios Técnicos del Consejo informan de una acelerada caída de la acidez con aumento general del pH y un descenso acusado del ácido málico, que reflejan el avance en la maduración, y recomiendan prestar atención a las zonas afectadas por la piedra en los últimos días.