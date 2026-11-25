'Burbujas En El Casco' Regresa El 18 De Diciembre Para Maridar Espumosos Riojanos, Gastronomía Y Patrimonio En Logroño - CRITERIA

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Logroño Casco Antiguo, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, ha dado a conocer la cuarta edición de 'Burbujas en el Casco', que se desarrollará el viernes 18 de diciembre, de 20,00 a 23,00 horas, en cuatro espacios singulares del casco histórico. Este año, como novedad se desarrollará también el Mercado de Abastos.

La presidenta de la Asociación Logroño Casco Antiguo, Amaia Tomé, el concejal Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, junto al CEO del Grupo Criteria, Carlos Martínez Armas, han presentado esta mañana los detalles de la iniciativa que se va afianzando año tras año y que despierta una gran expectación.

De hecho, en 2024, recibió el Premio Best Of Wine Tourism (Bilbao-Rioja) en la categoría de Servicios de Enoturismo.

"Burbujas en el Casco ya se ha convertido en una cita fija en el calendario navideño de Logroño. Cada año abrimos las puertas de espacios singulares del Casco Antiguo para disfrutar de espumosos de bodegas riojanas acompañados de propuestas gastronómicas especiales. Este año, como novedad, incorporamos el Mercado de San Blas, un lugar muy querido por los logroñeses. Os invitamos a vivir con familia y amigos una tarde-noche diferente antes de la Navidad, y entre los asistentes sortearemos bonos para canjear en los comercios asociados", ha indicado Amaia Tomé.

"Desde el Ayuntamiento, queremos seguir impulsando iniciativas que contribuyan a dar vida a nuestro Casco Antiguo y a poner en valor nuestros espacios municipales como lugares de encuentro, actividad cultural y dinamización económica. En esta edición, el Centro de la Cultura del Rioja y el Mercado de San Blas son dos de las paradas que propone este recorrido, lo que va a permitir a los asistentes descubrirlos y disfrutarlos desde una perspectiva diferente", ha señalado Miguel Sainz.

En este sentido, ha añadido, "desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa con una aportación económica de 15.400 euros, porque creemos en proyectos que generan actividad, favorecen al comercio y la hostelería local y conectan nuestra oferta gastronómica y enológica con el patrimonio de Logroño".

Además, ha continuado el edil, "'Burbujas en el Casco' cuenta con el aval del reconocimiento Best of Wine Tourism 2024, un galardón que pone de manifiesto el atractivo y la singularidad de esta propuesta".

4 ESPUMOSOS, 4 ESPACIOS, 4 TAPAS

'Burbujas en el Casco' propone un recorrido por cuatro ubicaciones emblemáticas del casco antiguo, en cada una de las cuales los asistentes podrán disfrutar de un espumoso riojano maridado con una tapa exclusiva.

Participan Bodegas Bilbaínas, Vivanco, Familia Benito Escudero y Celebona.

Además, a lo largo del recorrido se podrá disfrutar de agua mineral Peñaclara, marca colaboradora del evento.

ESPACIOS, BODEGAS, TAPAS Y AMBIENTACIÓN 2026

Palacio de Salazar / COAATR - Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja - C/ Marqués de San Nicolás, 23. Bodega: Familia Benito Escudero. Tapa: Arroz castellano * Ambientación: DJ Futura.

Centro de la Cultura del Rioja (CCR) - C/ Mercaderes, 9. Bodega: Celebona. Tapa: Cucurucho de Patatas fritas Celebona y Paté Ibérico con toque de Mermelada de Pera. Ambientación: Jorge Arnedo Saxo.

Mercado de San Blas - C/ Gallarza, 2. Bodega: Bodegas Bilbaínas. Tapa: Crumble de canela con manzana y arándanos - de Papin. Ambientación: Adriana Fresno Violiniste.

Calado Ruavieja - C/ Ruavieja, 18. Bodega: Vivanco. Tapa: Albóndiga con salsa de boletus y patatas paja .Ambientación: DJ Jorge Martínez

RUTAS Y FUNCIONAMIENTO DEL RECORRIDO

El evento, ha explicado Martínez Armas se organiza como un recorrido circular con cuatro rutas, cada una con un punto de partida diferente entre los cuatro espacios participantes.

Entre las 20,00 horas y las 23,00 horas, los asistentes dispondrán de tiempo para completar el circuito y visitar todas las ubicaciones, con una estancia aproximada de 45 minutos en cada espacio.

El orden de visita depende únicamente del lugar elegido al adquirir la entrada.

Por ejemplo, quienes comiencen en el Palacio de Salazar / COAATR (C/ Marqués de San Nicolás, 23) continuarán en el Centro de la Cultura del Rioja (C/ Mercaderes, 9), seguirán en el Mercado de San Blas (C/ Gallarza, 2) y terminarán en el Calado Ruavieja (C/ Ruavieja, 18).

Toda la información sobre las rutas y la venta de entradas estará disponible en la web del Casco Antiguo de Logroño: logronocascoantiguo.com.

También se podrá seguir todas las novedades a través de sus redes sociales.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas tienen un precio de 25 euros más gastos de gestión y pueden adquirirse exclusivamente a través de este enlace.

Durante la compra, cada asistente deberá elegir el espacio en el que comenzará su recorrido, lo que permite regular el aforo y garantizar una experiencia fluida en todos los puntos del circuito.

El día del evento, al llegar al espacio elegido como punto de inicio, cada participante mostrará el código QR de su entrada.

Ese QR se canjeará por:

Una entrada física con los tickets de las consumiciones del recorrido.

Una copa del evento.

Un cuelgacopas para realizar el itinerario con comodidad.

Como en ediciones anteriores, el evento incluye el sorteo de 10 bonos de 100 euro (IVA incluido) para canjear en los comercios asociados a la Asociación Logroño Casco Antiguo.

Podrán participar todas las personas que, al terminar el recorrido, depositen su entrada cumplimentada en las urnas habilitadas en los cuatro espacios.

El sorteo se celebrará durante las primeras semanas de enero de 2027 ante un jurado formado por miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

Se seleccionarán 10 ganadores y 10 suplentes, que serán contactados a través de los datos facilitados en su entrada; los resultados se publicarán además en las redes sociales oficiales.

El sorteo está dirigido a mayores de 18 años.

Las bases legales completas pueden consultarse en la web de la Asociación del casco Antiguo de Logroño logronocascoantiguo.com.