El Bus Joven del IRJ ofrece tres servicios con motivo de las fiestas de San Mateo en Logroño

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha su séptima ruta del Bus Joven durante este verano con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio que ofrece como novedad un descuento del 20% en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas de San Mateo de la capital riojana se lanzarán tres servicios de autobús:

El primer recorrido arrancará de Haro a las 23 horas, parando en Casalarreina-Castañares-Santo Domingo de la Calzada y Logroño; a las 7 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El segundo recorrido partirá a las 23 horas desde Aguilar de Río Alhama, parando en Cervera de Río Alhama, Alfaro, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, Calahorra y Logroño; a las 7 horas partirá de vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido saldrá a las 23 horas desde Igea, parando en Cornago, Grávalos, Arnedo, Quel, Autol, Pradejón, Villar de Arnedo, Ausejo y Logroño; a las 7 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

La venta de billetes comienza hoy, lunes, 15 de septiembre, a las 10 horas, y pueden adquirirse hasta las 23,59 horas del viernes 19 de septiembre, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ (www.irj.es).