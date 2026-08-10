El Bus Joven del IRJ se traslada este fin de semana a Alfaro con motivo de las fiestas patronales

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LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha una nueva ruta del Bus Joven al acercarse, el próximo fin de semana, a Alfaro con motivo de las fiestas patronales.

Se trata, ha indicado el Ejecutivo regional, de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio, ha añadido, que ofrece como novedad un descuento del veinte por ciento en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente, para acudir a las fiestas patronales de Alfaro se lanzarán cuatro servicios de autobús.

Un servicio partirá desde la capital riojana a las 23:00 y regresará de Alfaro a Logroño a las 7:00 realizando paradas tanto a la ida como a la vuelta en Ausejo, Pradejón, Calahorra, Aldeanueva, Rincón de Soto y Alfaro.

Otro recorrido partirá de Aguilar del Rio Alhama, a las 23:00 parando en Cervera y Alfaro a las 7:00 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

Un tercer recorrido partirá a las 23:00 desde Rincón de Olivedo, parando en Igea, Cornago, Grávalos, Arnedo y Alfaro; a las 7:00 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El último servicio desde Arnedo a las 23:00 con paradas en Quel, Autol, Aldeanueva del Ebro y Alfaro y regresará a las 7:00 con las mismas paradas que a la ida.

La venta de billetes ha comenzado este lunes, 10 de agosto, a las 10:00 horas, y pueden adquirirse hasta las 23:59 horas del viernes 14 de agosto, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ.