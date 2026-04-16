Una 'cacerolada' en Logroño se posiciona "contra el colonialismo y la ocupación en Cisjordania"

Cacerolada en Logroño en recuerdo al pueblo palestino y en contra del colonialismo y la ocupación de Cisjordania - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una 'cacerolada', que se ha desarrollado, a las 19,00 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, convocada por Acampada Palestina La Rioja se posiciona "contra el colonialismo y la ocupación en Cisjordania". En el centro se ha colocado una pancarta con el lema 'Stop Genocidio'.

La protesta ha criticado el "falso alto el fuego decretado por Israel, que sigue bombardeando al pueblo palestino y sometiéndole a unas condiciones de vida encaminadas a una auténtica limpieza étnica en régimen de apartheid".

En el comunicado que han leído han asegurado que Netanyahu está llevando a cabo "el viejo proyecto sionista de formar el Gran Israel para lo que, amparándose en la consideración del pueblo palestino como terrorista y a raíz del ataque del 7-O, está llevando a cabo la expansión colonialista sobre la Franja de Gaza y los territorios ocupados de Jerusalén Este, Cisjordania y ahora el Líbano".

El Art. II, c de la Convención para la Prevención y Sanción del genocidio dice claramente que "el sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción, total o parcial" es un genocidio.

Los actos que está llevando a cabo el gobierno sionista de Israel con la Fuerza de Defensa Israelí, junto con los colonos, definen un proceso de ocupación que podemos llamar "colonialismo de asentamiento" que por un lado mejora las condiciones en el territorio ocupado para favorecer la llegada de nuevos colonos y por otro destruye las condiciones de vida de la población palestina, colonizada, auténtica dueña de esos territorios, obligándoles a dejar sus casas y su tierra, explican desde Acampada por Palestina.

Por esta razón la Acampada reclama "la ruptura total de las instituciones europeas con el gobierno sionista e insta al boicot a Israel, que en este caso estará centrado en los medicamentos y productos fabricados por la farmacéutica TEVA".