Una 'cacerolada' en la plaza del Mercado de Logroño protesta por el "infanticidio" que Israel "perpetra" en Palestina - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una 'cacerolada' en la plaza del Mercado de Logroño, que se ha desarrollado a las 19,00 horas, convocada por Acampada por Palestina de La Rioja, ha protestado por el "infanticidio" que Israel "perpetra" en Palestina.

Ha estado presidida por una pancarta que decía 'Esta Europa nos avergüenza', y en el centro de la concentración han realizado un carrusel con globos que sobre una instalación alegórica al juego de cometas que realizan los niños en la zona.

En declaraciones a Europa Press, Miguel Martínez, que ha ejercido como portavoz del colectivo ha lamentado que "tenemos que dedicar esta cacerolada al sufrimiento de los niños de Gaza, precisamente en el Día internacional de los Niños en los Conflictos, porque lamentablemente el genocidio continúa, continúan los ataques, los bombardeos, sigue habiendo restricción de acceso de suministros y ayuda humanitaria".

Además, ha asegurado que "las escuelas siguen destruidas, los hospitales también y los niños han perdido sus familias, por lo que la situación es catastrófica". Todo ello, ha asegurado que "afecta también al estado de la salud mental de los niños que están sufriendo depresiones, insomnio, sin olvidar el tema físico debido a las carencias alimenticias".

Ha recordado que en el conflicto han muerto ya 68.000 personas "de que 28.000 a 30.000 serían niños". "Y a esos hay que sumar multitud de niños amputados y enfermos y en condiciones sanitarias lamentables", ha concluido Martínez.