Archivo - Cadena Dial trae a Marta Santos, Andrés Suárez, Despistaos y Andy a Nájera dentro de 'Cadena Dial, La Gira de Verano' - JPARIS - Archivo

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cadena Dial llega el próximo lunes, 22 de junio a Nájera con 'Cadena Dial, La Gira de Verano'.

A partir de las 22 horas Marta Santos, Despistaos, Andrés Suárez, Andy, Cepeda, Guille Toledano, Julia Medina, María Parrado, Noran, Álvaro García, Kalenn, La Llave, BORJA y Lowis Ye se darán cita en el aparcamiento de San Julián, que albergará este concierto gratuito con el que la emisora quiere celebrar el inicio del verano de la mano de la mejor música en español.

Tras arrasar con temas como 'Algo sencillito' o 'Me sabe a sal', Marta Santos aterriza en La Rioja para rememorar algunos de sus grandes éxitos y presentar en directo 'Abril', su último EP. Sobre el escenario también estará Despistaos, una banda que ha emocionado a varias generaciones gracias a himnos como 'Cada dos minutos', 'Física o química', 'Mi accidente preferido' o 'Estoy aquí' y que acaba de lanzar 'Un millón de madrugadas', su nuevo álbum.

Los asistentes podrán disfrutar de artistas consolidados como Andrés Suárez, uno de los cantautores más respetados del panorama actual. Otro de los grandes atractivos del concierto será Andy. Con una extensa y exitosa trayectoria a sus espaldas, el intérprete arranca su carrera en solitario con el lanzamiento de 'Solo', el primer disco de esta nueva etapa.

El concierto también contará con Guille Toledano, uno de los fenómenos musicales de la temporada tras su salida de 'OT 2025', el cantante ha triunfado con 'No sé si quiero volver' y 'Mil mariposas', dos de las canciones que interpretará en Nájera.

El cartel de este primer concierto de 'Cadena Dial, La Gira de Verano' lo completan Cepeda, María Parrado, Álvaro García, Noran, Kalenn, La Llave, BORJA, Julia Medina y Lowis Ye, intérpretes de éxitos como '326 pestañas', 'Persona vitamina', 'Tú siempre estás ahí' o 'Macarrones con queso'. El concierto contará con Cristina Dalmau, locutora de Cadena Dial, como maestra de ceremonias.

Un año más, Cadena Dial da la bienvenida al verano con una gira que acerca la mejor música en español a los diferentes rincones de nuestro país y permite a los oyentes disfrutar de las voces que, a diario, los acompañan a través de la radio.

Tras su paso por Nájera, las siguientes paradas de 'Cadena Dial, La Gira de Verano' serán Portugalete (Bizkaia), Calafell (Tarragona), Badalona (Barcelona), Paterna (Valencia), Cartagena (Murcia), Almería, Motril (Granada), Chiclana (Cádiz) y Cáceres.