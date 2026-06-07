Cae en mayo la venta de turismos usados en La Rioja un 14,8%, según ANCOVE

Archivo - Baja la venta de vehículos usados - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La venta turismos usados en La Rioja cayó un 14,8 por ciento en mayo, según la Asociación Nacional De Comerciantes De Vehiculos (ANCOVE), que ha indicado que la de furgonetas cayó el 4,7 por ciento.

Siguiendo los datos de este entidad, la venta de vehículos usados (turismos+furgonetas) descendió en La Rioja el 13,4 por ciento, con 1.160 unidades transferidas.

Los turismos, con 977 compras en el mes, bajan un 14,8 por ciento interanual y los comerciales ligeros, con 183, el 4,7 por ciento.

En toda España, se vendieron un 0,9 por ciento menos turismos y furgonetas que en mayo de 2025, con una caída del 0,8 por ciento los primeros y el 1,4 por ciento los segundos.

Entre enero y mayo se han transferido en La Rioja 6.334 vehículos de ocasión, un 1,5 por ciento menos que en el año anterior.

Los turismos, con 5.262 transferencias, bajan un 2,2 por ciento, y las furgonetas ascienden el 2,4 por ciento con un total de 1.072 unidades.

De media, en España se han vendido un 0,5 por ciento más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo periodo del pasado año.

MERCADO NACIONAL

La venta de vehículos usados en toda España cede en mayo el 0,9 por ciento y suma dos meses consecutivos en caída.

Se han transferido 208.047 vehículos, de los que 177.606 han sido turismos, cuya venta baja el 0,8 por ciento, y 30.441 comerciales ligeros con un descenso del 1,4 por ciento.

En los cinco primeros meses se han vendido 1.052.974 vehículos usados, un 0,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

En el caso de los turismos, la venta crece un 0,4 por ciento con un total de 898.993 y en las furgonetas, 153.981, aumenta el 0,5 por ciento en lo que va de año.

EDADES DE TURISMO

La caída del mes de mayo se concentra en los coches más antiguos, en los tramos de seis y más años, aunque bajan, igualmente, los de dos a tres años.

Los de menos de dos años crecen en el mes, así como en el tramo de 3-5 años, lo que confirma un mayor interés por parte de los compradores de las turismos más modernos.

EDADES DE FURGONETAS

Se trata de una tendencia que no sigue el mercado de las furgonetas usadas en el mes de mayo, pues descienden las compras de las unidades más nuevas, hasta dos años, aunque también las más viejas que superan los diez años de vida.

De la quema solo se salvan el segmento de dos a tres años, con un incremento del 21 por ciento, y las de seis a diez años, con un 5,1 por ciento.