Cae parte del techo de una de las habitaciones del Centro de Salud Mental de Albeda - SAE

SAE critica la "falta de mantenimiento en el sistema de climatización" LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) asegura que "la falta de mantenimiento" en el sistema de climatización ha provocado "la caída del techo en una de las habitaciones del Centro de Salud Mental de Albelda (La Rioja) mientras descansaba uno de los pacientes".

Ésta ha sido, según SAE, "la última consecuencia de la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización", que durante las últimas semanas han denunciado.

El sindicato critica que "la dejadez" por parte de la Dirección Gerencia en este sentido "ha puesto en riesgo a pacientes y profesionales, sometidos a temperaturas que han llegado a alcanzar los 35º, desde el inicio del periodo estival".

El desprendimiento de parte del techo por la condensación de humedad en las placas debido a que el sistema de aire acondicionado no evacúa correctamente "ha sido la consecuencia lógica de esta desidia".

Desde SAE "no entendemos la actitud negligente de la dirección: el año pasado ya denunciamos la situación para que este verano todo funcionara correctamente y contamos con informes positivos emitidos por Riesgos Laborales en este sentido, sin embargo, la gerencia continúa sin arreglar los sistemas de climatización, incumpliendo así el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".

"En la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas".

"No podemos olvidar que estamos en un centro de salud mental, con pacientes cuya vulnerabilidad aumenta con las altas temperaturas, pudiendo desequilibrar su bienestar y su seguridad. Por ello, desde el mes de junio hemos instado a la dirección a adoptar de forma urgente medidas de climatización que favorezcan el descanso y el confort de los usuarios y el desarrollo del trabajo de los profesionales, pero en ningún momento lo ha hecho; una dejadez que ha terminado provocando el derrumbe de parte del techo de una de las habitaciones".

Con todo ello esperan que "este inadmisible incidente le haga reaccionar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y mental de pacientes y profesionales, por quienes debe velar en el desempeño de su trabajo", explica Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja.