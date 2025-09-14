CaixaBank alcanza las 45.700 nóminas domiciliadas en La Rioja

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado la cifra de 45.724 nóminas domiciliadas en La Rioja en julio de 2025, un 2.1% más que un año antes. De esta manera, la entidad consolida su posición de liderazgo en La Rioja, con una cuota de mercado del 41,87% en uno de los productos más atractivos para la banca puesto que supone una gran vinculación de los clientes.

Los buenos resultados en captación de la entidad se apoyan, principalmente, en una potente gama de productos y servicios financieros, que, junto a la extensa red de oficinas y cajeros, conforman una oferta única en el sector.

CaixaBank cuenta con una red de más de 3.500 oficinas retail en España y más de 11.000 cajeros, además de un amplio equipo de gestores especializados. A todo ello se une la presencia, a través de las oficinas móviles, en poblaciones sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Entre la oferta de servicios a los que se puede acceder con la domiciliación de la nómina, cabe destacar el programa "Día a Día", que agrupa en un mismo paquete 'todo incluido' los servicios más habituales (cuenta, tarjeta, transferencias, recibos, cajeros, banca online, etc...)

En el conjunto de España, la entidad ha superado las 6.300.000 nóminas domiciliadas en julio, marcando un nuevo récord, tras crecer un 2,2% en el último año, y la cuota de mercado se sitúa en el 36,6%.

Destaca la gran penetración en el segmento de los jóvenes, con una cuota de mercado en nóminas del 44,1% en menores de 20 años y del 41,7% en el tramo de 20 a 24 años, con un papel clave de imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, como uno de los ejes de crecimiento en nóminas.

CaixaBank, entidad financiera líder en España, cuenta con 18,69 millones de clientes a cierre del primer semestre, tras ganar 360.000 en los últimos 12 meses.

Además, del total de clientes, el 71,7% están vinculados (con tres o más familias de productos contratados). La vinculación de clientes es uno de los ejes principales de la estrategia comercial de CaixaBank.