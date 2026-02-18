Caja Rural de Aragón potencia el talento joven con los Premios La Rioja Futuro

A la gala también han asistido el presidente de la Rioja, Gonzalo Capellán, y el director general de Caja Rural de Aragón, Luis Lucas.- CAJA RURAL DE ARAGÓN

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos Riojaforum ha acogido la primera edición de los Premios La Rioja Futuro, una iniciativa promovida por Caja Rural de Aragón en colaboración con NueveCuatroUno que nace con vocación de continuidad: reconocer el talento joven, visibilizar proyectos innovadores y reforzar el vínculo entre la entidad financiera y el tejido riojano.

Más de 400 asistentes, entre representantes institucionales, empresariales, culturales y sociales, han asistido en la tarde-noche de este miércoles a una gala conducida por el periodista Daniel Ortiz, en la que se ha puesto de manifiesto una idea compartida: el futuro de La Rioja ya está en marcha y tiene nombres propios.

Los galardones, diseñados en exclusiva para este evento por el ceramista Rafael Pérez (Galardón de las Artes y la Cultura en 2024), consisten en una pieza única que simboliza la identidad artesanal y el carácter singular de la comunidad. Un detalle que refuerza el espíritu de unos premios que aspiran a consolidarse como escaparate del dinamismo riojano.

CINCO CATEGORÍAS

Los Premios La Rioja Futuro se han estructurado en cinco categorías --Proyecto del Año, Deporte con Alma, Cultura y Arte, Talento e Innova-- cuyos finalistas y ganadores han sido seleccionados por un jurado profesional e independiente con representación de Caja Rural de Aragón, NueveCuatroUno, el Instituto Riojano de Juventud y la Universidad de La Rioja.

El obrador artesanal Panarte, de Arnedo, se ha alzado con el galardón más destacado de la noche, el Proyecto del Año. Al frente está Isabel García, de 23 años, subcampeona del mundo de jóvenes panaderos y referente de una nueva generación que combina técnica, innovación y respeto por el oficio.

Su proyecto se impuso a Baco Vinos y Experiencias --espacio logroñés de divulgación vinícola reconocido como Mejor Tienda Especializada de España-- y a Melt Cakes, firma nacida en Logroño que ha experimentado una notable expansión empresarial. El premio ha sido entregado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien ha destacado en su intervención el papel de la juventud emprendedora como motor de desarrollo regional.

En la categoría de Deporte con Alma, el reconocimiento ha recaído en Cafelito Running Club, una iniciativa nacida en Logroño que ha convertido el running en una herramienta de cohesión social e inclusión. El proyecto ha compartido nominación con el nadador internacional Iván Martínez Sota y con el campeón del mundo de parakickboxing José Javier Laencina, en una terna que ha mostrado el alto nivel del deporte riojano.

La diseñadora riojana Claudia Gumiel ha sido la galardonada en Cultura y Arte, imponiéndose a dos grandes citas musicales como el festival Sierra Sonora y el Holika Festival. Reconocida con el Premio Nacional a la Moda para Jóvenes Diseñadores, Gumiel representa la proyección creativa de La Rioja en pasarelas y foros de ámbito estatal, consolidándose como una de las jóvenes promesas del diseño español.

El viticultor Álvaro Loza se ha llevado el premio en la categoría Talento, que distingue trayectorias jóvenes con excelencia y proyección. Su apuesta por el terruño, la elaboración artesanal y una mirada contemporánea al Rioja lo sitúan como exponente de la nueva generación de elaboradores. Ha competido con Alejandro Ruiz, impulsor de Amabo Rioja Wine Experiences, y con Javier Jiménez Santana, premiado a nivel nacional por su Trabajo Fin de Grado en inteligencia artificial.

En la categoría Innova, el galardón ha sido entregado al IES Escultor Daniel, reconocido recientemente con el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora por sus proyectos educativos de impacto social. Este centro ha compartido nominación con Altavitis Technologies, una spin-off especializada en inteligencia artificial aplicada a la viticultura y con Ataman, plataforma tecnológica incluida entre las 101 startups de mayor impacto en España.

COMPROMISO CON EL TERRITORIO

El director territorial de Caja Rural de Aragón en La Rioja, Pedro Laguens, ha subrayado que estos premios no son solo una gala, sino una declaración de intenciones". La entidad, ha expuesto, quiere "estar al lado de quienes se atreven a innovar, emprender y construir oportunidades en La Rioja".

La celebración de esta primera edición marca así el nacimiento de un nuevo punto de encuentro anual para el ecosistema riojano. Una iniciativa que combina reconocimiento, inspiración y red de contactos, y que refuerza el posicionamiento de Caja Rural de Aragón como actor comprometido con el desarrollo económico, cultural y social de la comunidad.