Calahorra abre la inscripción para los clubes de lectura de adultos de la Biblioteca municipal para el curso 2026-2027

Abierta la inscripción para los clubes de lectura de adultos de la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal 'Pedro Gutiérrez' ya ha abierto el plazo de inscripción para participar en los dos clubes de lectura de adultos, que ha organizado para este curso 2026-2027. Están dirigidos a todos los ciudadanos mayores de 18 años y son gratuitos.

Los dos clubes se desarrollarán durante los meses de octubre de 2026 a junio de 2027 en la propia Biblioteca y con dos turnos. Uno de mañana los miércoles, a partir de las 11 horas coordinado por Pilar Madorrán, y otro de tarde, los martes a las 19 horas con Pilar Sáinz. Comenzarán el 6 y 7 de octubre, respectivamente.

Cada turno contará con un máximo de 15 plazas, por lo que se dispone de un total de 30 plazas para esta nueva edición de los clubes de lectura de adultos. Las personas interesadas pueden presentar sus inscripciones hasta el próximo 25 de septiembre. Los formularios estarán disponibles en el mostrador de la Biblioteca Municipal y deberán cumplimentarse indicando la preferencia de turno.

Durante el periodo de inscripción, la Biblioteca Municipal permanecerá abierta de 9 a 21 horas, de lunes a viernes, y de 10 a 14 horas los sábados. En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, éstas se asignarán por riguroso orden de entrega de la solicitud.

Las peticiones que queden fuera del límite de aforo se incorporarán a una lista de espera, también por orden de llegada, para cubrir las posibles vacantes que puedan producirse a lo largo del curso.

El 1 de octubre de 2026 se publicará el listado de participantes asignados a cada turno en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Calahorra. Además, las personas inscritas serán informadas telefónicamente.

Con esta nueva edición, la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' continúa ofreciendo un espacio de encuentro en torno a la lectura, favoreciendo la participación, el intercambio de opiniones y el disfrute compartido de la literatura.