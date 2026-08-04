Calahorra acogerá en septiembre el Curso de Verano 'El atractivo turístico de las ciudades bimilenarias'

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las figuras del orador Marco Fabio Quintiliano, del poeta Marco Aurelio Prudencio y de los santos Emeterio y Celedonio, además de las de dos personajes que marcaron la historia de Calahorra, Sertorio y Augusto, centran las sesiones del Curso de Verano 'El atractivo turístico de las ciudades bimilenarias' que se celebra en Calahorra del 10 al 24 de septiembre.

Este curso forma parte del programa de Cursos de Verano UR 2026 que, gestionados desde la Fundación General de la UR, incluyen tanto cursos en Logroño, Arnedo, Calahorra, Treviana y Ginebra (Suiza), como un completo programa de actividades dirigidas al público infantil y juvenil, así como a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Está organizado por la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Calahorra y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) y dirigido por Pepa Castillo Pascual, catedrática de Historia Antigua, y Pilar Iguácel de la Cruz, profesora de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja.

Las sesiones -de contenido divulgativo- se celebran los jueves 10, 17 y 24 de septiembre, a partir de las 18,00 horas en la Sala Cultura Ermita de la Concepción de Calahorra con entrada libre hasta completar aforo.

Junto a la figura de personajes como Quintiliano, Prudencio o los mártires Emeterio y Celedonio, el curso se detiene también en la Casa Santa o Ermita de los Santos mártires, y valora qué significó para la historia de Calahorra la presencia de dos importantes protagonistas de la vida política romana, Sertorio y Augusto.

Entre los ponentes destacan Emilio del Río Sanz, profesor de Filología Clásica de la Universidad Complutense y autor de obras de divulgación como Latin Lovers, Calamares a la romana o Carpe Diem de divulgación del legado romano; o Urbano Espinosa Ruiz, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja ya jubilado, Riojano Ilustre 2026 y autor de la monografía Calagurris Iulia (1984).

Junto a ellos, intervienen Pablo de la Cruz Díaz, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Salamanca, Asunción Antoñanzas Subero, Sara Casamayor Mancisidor y Pilar Iguácel de la Cruz.

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran acercarse a los proyectos de adquisición, investigación y difusión de los personajes históricos del pasado, así como al público en general.

No obstante, aquellas personas que quieran obtener el diploma de asistencia tienen que realizar la inscripción a través de este enlace: https://inscripciones.unirioja.es . La matrícula es gratuita.

Los objetivos del Curso de Verano 'El atractivo turístico de las ciudades bimilenarias' son dar a conocer, en un tono divulgativo, los últimos avances científicos en relación con personajes ilustres de la antigua Calagurris.

Además, vincular a estos "ilustres" con elementos patrimoniales de Calahorra, en este caso nos centraremos en la Casa Santa o Ermita de los Santos Mártires; y, finalmente, debatir sobre la importancia de estos personajes y sobre cómo pudieron influir en el desarrollo de Calagurris.