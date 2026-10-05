Calahorra aprueba la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de más de 50 años de toda la ciudad

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado este lunes la convocatoria para la concesión de ayudas para la rehabilitación y edificación en el Casco Histórico y para la rehabilitación de edificios del resto de la ciudad que tenga una antigüedad superior a 50 años, según el catastro.

Se amplía el ámbito de la actuación al casco urbano y se incrementa la cuantía máxima de las ayudas, que pasa de 12.000 a 30.000 euros.

"Damos un paso más en nuestra apuesta por la rehabilitación y la conservación de los edificios de Calahorra. Queremos que los propietarios de inmuebles de más de 50 años, independientemente de la zona de la ciudad en la que se encuentren, puedan contar con el apoyo del Ayuntamiento para acometer obras de mejora y conservación", ha destacado el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo.

Según los datos de 2021, en Calahorra hay cerca de 1.500 edificios construidos hace más de 50 años, de los cuales unos 1.050 se encuentran en el Casco Histórico y alrededor de 440 en el ensanche de la ciudad.

El concejal de Urbanismo ha explicado que "queremos facilitar que se puedan realizar actuaciones que, en muchos casos, son necesarias para mejorar la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los edificios".

"Con estas ayudas -ha añadido- queremos ayudarles a mejorar y conservar edificios y contribuir, entre todos, a mantener el parque residencial de Calahorra".

Propietarios de edificios, las comunidades de propietarios legalmente constituidos, usufructuarios de viviendas o locales en edificios divididos horizontalmente y arrendatarios de viviendas o locales en toda la ciudad, así como promotores de viviendas de nueva edificación en el Casco Histórico pueden optar a estas ayudas.

Podrán solicitarse en el plazo de 20 días a partir del día siguiente de la publicación de las bases reguladoras de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

AUMENTO DE LA CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

Las ayudas económicas para la rehabilitación de edificios de más de 50 años de antigüedad situados en el casco urbano serán del 20% del importe de las obras (IVA excluido) y podrán destinarse, entre otras actuaciones, a reformas de cubiertas, refuerzos estructurales, renovación de carpintería exterior e interior y revestimiento, reparación de balcones, aislamientos e impermeabilizaciones.

La mejora de la accesibilidad en edificios construidos hace más de 50 años, tanto en el interior de la vivienda como en las zonas comunes de estos inmuebles, se subvencionará con un 50% (IVA excluido).

Serán para obras como sustitución de bañera por ducha, ensanchamiento del paso de puertas, instalación de barras de apoyo en aseos, así como las que faciliten la autonomía de las personas con dificultad visual, motora, auditiva, etc.

Para acceder a este último tipo de ayudas dirigidas a mejorar la accesibilidad será necesario acreditar que al menos existe una persona empadronada con un porcentaje de discapacidad reconocida mayor o igual al 33% o con una edad superior a 65 años.

Asimismo, se contemplan ayudas del 75% para la restauración de los elementos arquitectónicos singulares y del 20% para el mantenimiento y la restauración de fachadas de los inmuebles del casco urbano con una antigüedad superior a 50 años.

NOVEDADES PARA ACTUACIONES EN EL CASCO HISTÓRICO

La nueva edificación y la rehabilitación integral de edificios en el Casco Histórico estarán subvencionadas con 56 euros/metros cuadrados útiles de vivienda.

La ayuda para mejorar la accesibilidad en los inmuebles ubicados dentro del Casco Histórico se incrementa hasta el 50%, mientras que para reformarlos se cuenta con una subvención del 20%. Los requisitos también son los mismos.

Los propietarios o arrendatarios que quieran rehabilitar locales comerciales en planta baja, situados en esta zona emblemática de la ciudad, recibirán una subvención del 10%. Se incrementa el porcentaje también.

Asimismo, las obras de conservación de los elementos arquitectónicos singulares en el Casco Histórico tendrán una ayuda del 75% y del 50% los trabajos de mantenimiento de fachadas como estucos, picados, pintura,... de edificios de este barrio de Calahorra.

Todas estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entes públicos o privados.

Las subvenciones serán a fondo perdido y se calcularán sobre el importe total de las obras realizadas, previo informe técnico municipal y la presentación de las facturas correspondientes.

La partida presupuestaria para todas estas subvenciones tanto en el Casco Histórico como en el casco urbano para este año asciende a 100.000 euros.

"Estas ayudas refuerzan la conservación y rehabilitación del parque edificatorio de Calahorra y facilitan que un mayor número de propietarios pueda acometer obras destinadas a mejorar la seguridad, accesibilidad, eficiencia y condiciones de habitabilidad de sus inmuebles", apuntan para finalizar desde el Consistorio.