Calahorra aprueba extender a todos los autónomos las ayudas inicialmente reservadas a pequeño comercio y hostelería

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CALAHORRA (LA RIOJA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal ordinario del mes de junio aprobó anoche una moción de VOX encaminada a que el Ayuntamiento amplíe a todos los autónomos y microempresas las ayudas inicialmente creadas por el Equipo de Gobierno Municipal para pequeño comercio y hostelería.

La sesión comenzó con una declaración de apoyo por parte de la alcaldesa al pueblo venezolano y una declaración de pésame principalmente a los familiares de los españoles fallecidos en el grave terremoto sufrido en aquella tierra.

En cuanto a las ayudas a los autónomos, cabe recordar que recientemente el Equipo de Gobierno anunció la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para comercio y hostelería 2026, una línea de ayudas que subvenciona gastos tan generales como el suministro eléctrico, gas, telefonía, internet, alquileres, cuotas de autónomos, gestoría o seguros obligatorios de la actividad.

Maite Arnedo, portavoz de VOX, considera "injustificable" que el Ayuntamiento "discrimine" a cientos de pequeños empresarios únicamente por su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y dijo que "es injusto y difícil de explicar a numerosos profesionales de Calahorra que esos mismos gastos sean subvencionables para unos sectores económicos y no para otros (...) generando así un evidente agravio comparativo entre empresarios que desarrollan su actividad en las mismas calles, pagan los mismos impuestos y soportan costes muy similares".

Por el contrario, el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, cree "una broma que VOX haya votado en el Congreso en contra de un paquete de ayudas estatales a muchos sectores y ahora presente esta moción". Según Moreno en la concesión de las ayudas a autónomos "no se puede hacer un café para todos" porque no todos atraviesan la misma situación y la horquilla de ingresos es muy amplia y distinta entre sectores y casos concretos.

Pilar Bazo, del PSOE, afirmó que "la única razón para crear esta convocatoria de ayudas es ponerle una parche al 'basurazo', paliar la tasa de basuras para comercio minorista y hostelería que ustedes aprobaron", reprochó al PP. "La línea de ayudas planeada por el Equipo de Gobierno Municipal -para comercios minoristas y hostelería- tal y como está ahora, crea autónomos de primera y de segunda", añadieron. Por todas estas razones el PSOE apoyó la moción de VOX, acusando además al PP de ser poco ambicioso a la hora de crear líneas de ayuda. En el momento de la votación la propuesta de VOX quedó aprobada ya que todos los concejales excepto el de IU votaron a favor de ella.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL

Este asunto se llevó a pleno para regularizar el aparcamiento de la Catedral recalificándolo como suelo urbano de cara a los usos que últimamente se le están dando (aparcamiento de caravanas y recinto de festivales), que tienen gran demanda y que exigen la dotación de servicios urbanos tales como acometidas de agua, fuente, desagües, iluminación, etc.

El PSOE señaló la reducción de espacio público por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro al encontrarse el recinto objeto de las obras a las orillas del Cidacos y por tanto afectado por las zonas de flujo y de servidumbre de este río. Tras un debate bastante estéril entre PSOE y PP, el asunto se aprobó, en trámite inicial, con los votos favorables de PP, VOX e IU. El PSOE votó en contra.

AMPLIACIÓN EL NÚMERO DE PLAZAS EN LA ESCUELA INFANTIL SANTOS MÁRTIRES

El Grupo Municipal Socialista presentó una moción para que "de la mano del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento adopte, con carácter urgente e inmediato, medidas para garantizar el acceso a una plaza de educación infantil de primer ciclo a las 63 familias calagurritanas que se han quedado sin plaza en el listado definitivo del curso 2026-2027 antes del inicio de curso en el mes de septiembre".

La propuesta socialista también instaba al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de Calahorra "a iniciar de forma inmediata los trabajos de planificación a medio y largo plazo de una nueva escuela infantil de primer ciclo para Calahorra, lo que permitirá adecuar la oferta de plazas a la demanda real".

La edil Rebeca Sáenz cifró en 8 las familias que no han encontrado plaza en las aulas para niños de 0 a un año. Otras 48 familias no tendrían plaza para sus hijos de 1 a 2 años de edad y 7 familias se habrían quedado sin plaza en la franja de 2 a 3 años.

En cuanto a la ampliación anunciada por el PP para la Escuela Infantil, el PSOE considera que es claramente insuficiente dotarla de un barracón y no dotar de personal en todas las áreas profesionales necesarias en una Escuela Infantil.

Isabel Sáenz, del PP, demostró con cifras históricas que la demanda creciente de plazas de "guardería" no es nueva y existía ya durante la legislatura municipal socialista sin que a juicio de la edil popular el PSOE hiciera nada por solucionarlo. Negó la concejal de Servicios Sociales que sean 63 las familias que se han quedado sin plaza en la Escuela Infantil Municipal, situando la cifra en 40; pero la edil socialista rebatió diciendo que, en efecto, finalmente las afectadas son 40 familias porque el resto hasta las 63, "se han buscado la vida en San Adrián, Azagra, Aldeanueva o Pradejón". Llegados al momento de votar, la moción, apoyada por PSOE e IU, fue rechazada con, los votos del PP y VOX.