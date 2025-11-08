Calahorra celebra su feria "más dulce" este fin de semana

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días 8 y 9 de noviembre Calahorra celebra la Feria de la Golmajería, su cita gastronómica más dulce. La carpa del paseo del Mercadal se llenará de color y sabor con tartas, pasteles, chocolates, golosinas, mermeladas, mieles, donuts, bombones, rosquillas, magdalenas...

Un total de 15 estands participan en la décimo novena edición de la Feria de la Golmajería, que convertirá Calahorra en la ciudad más dulce de España durante dos días.

La feria abrirá sus puertas el 8 de noviembre a las 11,00 horas y las cerrará el 9 de noviembre a las 14,00 horas. Podrá visitarse el sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas y el domingo de 11,00 a 14,00 horas.

Entre los participantes se encuentran Con-Sentidos, Confitería Marcos, Chocolates Peñaquel, Dulces El Avión, Fardelejos La Queleña, las pastelerías Flor y Nata, Kate-Cakes La Leal y Dulce en Boca, además de Geleé Boutique, La Panadera 2.0, las mermeladas Anamela y La Encineta, Tardekor y las mieles Valles del Cidacos y Miel del Pueblo.

Durante el fin de semana la feria contará con un programa de actividades para todas las edades. Se han programado talleres infantiles y cuentacuentos gratuitos; una cata de miel e hidromiel impartida por Aitor Garteizaurrecoa, CEO de Miel del Pueblo; un showcooking de elaboración de rosquillas y otra cata de chocolates y vino dirigida por Chocolates Peñaquel.

Además, los más pequeños podrán disfrutar de un hinchable gratuito que estará junto a la carpa el sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas y el domingo de 11,00 a 14,00 horas.

La Feria de la Golmajería es una cita imprescindible para los amantes del dulce y un plan perfecto para disfrutar en familia.

El Ayuntamiento de Calahorra organiza este evento gastronómico con la colaboración del Gobierno de La Rioja.