Calahorra celebrará una nueva edición de Promostock del 3 al 6 de septiembre con 24 comercios participantes

Cartel Promotosck Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 establecimientos comerciales de Calahorra participarán en una nueva edición de 'Promostock', la Feria de oportunidades de invierno, que se celebrará en el paseo del Mercadal del 3 al 6 de septiembre.

Durante estos cuatro días, los comercios inscritos ofrecerán productos de calidad a precios reducidos, convirtiendo el paseo del Mercadal en un atractivo centro comercial al aire libre.

Se darán cita establecimientos de moda, calzado, deporte, alimentación, cosmética, etc...

En concreto, serán Outlet's Nicol, Calzados Reno, Modo Moda, El Desván Vacío, Aden, Adriels, Adriels Baby, Valeritas, Deportes Cronos, Cronos Moda Deportiva, Salón Belleza Impacto, Erika Fashion, Estética Avanzada Zara y Técnicas Holísticas, Miniprecio Murciano, Flow Mercadal 20, Andrea's, Topos y Rayas, Junco, Estrellas, Casa Granel, Foot on Mars, Atleet, Doble M y Plural.

La Feria abrirá por primera vez desde el jueves 3, de 17 a 21 horas. También podrá visitarse el viernes 4 y sábado 5, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas y el domingo 6, de 10 a 14 horas.

Promostock forma parte de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.

Esta Feria comercial vuelve así a acercar el comercio local a la ciudadanía, ofreciendo una oportunidad para adquirir productos de diferentes sectores a precios rebajados y contribuyendo, al mismo tiempo, a dinamizar la actividad comercial de Calahorra.