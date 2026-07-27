Calahorra concede 819 ayudas para la adquisición de material escolar para el próximo curso escolar 2026-2027

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LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha concedido un total de 819 ayudas a las familias calagurritanas para la adquisición de material escolar para el curso 2026-2027. La cuantía total de esta convocatoria ha ascendido a 88.500 euros.

Del total de ayudas concedidas, 378 corresponden a estudiantes de 3º a 6º de Educación Primaria, mientras que 224 se han otorgado a escolares de los tres cursos de Educación Infantil.

Asimismo, se han concedido 191 ayudas a escolares de 1º y 2º de Educación Primaria, 18 a niños de 0 a 3 años y 8 a alumnos de Educación Especial.

En esta convocatoria, el Ayuntamiento ha recibido 1.192 solicitudes, de las que 819 han cumplido los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Las cuantías de las ayudas varían en función de la etapa educativa. Los alumnos de Educación Infantil (3 a 6 años) y de Educación Especial percibirán una ayuda de 150 euros. Los niños de 0 a 3 años recibirán 30 euros; los escolares de 1º y 2º de Educación Primaria, 120 euros; y a los estudiantes de 3º a 6º de Educación Primaria les entregarán 80 euros.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Calahorra reafirma su compromiso con el apoyo a las familias calagurritanas, contribuyendo a aliviar el gasto que supone la compra de material escolar al inicio del curso.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO MIXTO PARA REFORMA PLAZA DE TOROS

En la misma sesión la Junta de Gobierno Local ha validado el acta de suspensión temporal del contrato mixto de la redacción del proyecto y de las obras de adaptación de la plaza de plaza de toros en un espacio accesible y polivalente presentada por la empresa-

La suspensión comenzó el 20 de julio y concluirá el 11 de agosto y viene motivada fundamentalmente para la realización de catas, inspecciones y comprobaciones técnicas y elaborar los estudios y cálculos estructurales y de comportamiento frente al fuego, así como para determinar la solución técnica necesaria para garantizar la resistencia al fuego R90 exigible.

Estos trabajos se están llevando a cabo estos días en el coso calagurritano y no estaban previstos en el contrato.

La empresa adjudicataria de este contrato mixto es Excavaciones Fermín Osés S.L. por un presupuesto de 2.808.360,35 euros.

La reforma de la plaza de toros para convertirla en un espacio accesible para todos y multiusos para acoger conciertos, eventos deportivos, actividades gastronómicas y culturales está incluida en el Plan de Acción Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).