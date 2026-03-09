Calahorra contará con 14 cámaras de videovigilancia para seguridad ciudadana

Archivo - Cáamaras de seguridad en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha acordado licitar la gestión integral del sistema municipal de videovigilancia autorizado por la Delegación del Gobierno en La Rioja. Serán un máximo de 14 cámaras móviles las que se instalarán en diferentes emplazamientos de la ciudad para mejorar la seguridad de Calahorra.

El presupuesto máximo de licitación es de 23.520 euros y la duración del contrato es de 8 meses, a partir del 19 de abril de 2026. La calidad (51 por ciento) y el precio (49 por ciento) son los criterios de adjudicación establecidos. Estas cámaras de seguridad ciudadana autorizadas por Delegación del Gobierno en La Rioja complementarán al nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico, que se están colocando en estos momentos.

Con estas medidas el Ayuntamiento de Calahorra refuerza su compromiso de mejorar la seguridad en Calahorra. El nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico está basado en cámaras IP con capacidad de lectura de matrículas, control de tráfico, grabación de imágenes y un sistema de gestión centralizada, que va a permitir desde una única aplicación la monitorización y gestión del sistema propuesto.

La finalidad de esta actuación es aumentar la protección y seguridad ciudadana en la ciudad, así como la efectividad de los cuerpos de seguridad; ofrecer un servicio de vigilancia permanente las 24 horas y mejorar la seguridad vial tanto en la detección de siniestros como en su posterior estudio y la movilidad.

Asimismo, va a mejorar la velocidad de respuesta de la Policía Local, el descenso de la indisciplina viaria, el estudio con datos objetivos para mejorar la movilidad de personas y vehículos y la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Además, ha sacado a contratación la asistencia técnica para la gestión administrativa, económica financiera e información, comunicación y visibilidad del PAI 'Calahorra impulsa: dónde el pasado inspira el futuro' en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2017 por un tipo de licitación de 91.284,84 euros.

Los criterios que se valorarán para la adjudicación son el precio (45 por ciento) y la propuesta técnica (55 por ciento) y el plazo de ejecución es de 4 años, desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2030. También ha aprobado la licitación del contrato de servicios para la gestión, organización y ejecución de las actividades programadas para la celebración de las IV Jornadas Interculturales de Calahorra, que se celebrarán del 15 al 17 de mayo de 2026.

El presupuesto máximo es de 23.885,40 euros y el precio (49 por ciento) y la calidad (51 por ciento), los criterios de adjudicación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de estos tres expedientes de contratación pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).