Calahorra contará con 36 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ya se han iniciado las obras para habilitar 36 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas frente al Complejo Municipal Polideportivo 'La Planilla' de Calahorra.

La empresa Excavaciones Redondo Solozábal es la adjudicataria del contrato de ampliación de este parking por el precio de 39.845,71 euros.

Los trabajos se están ejecutando en unas parcelas, cuya superficie total es de 1.131,15 metros cuadrados, en las que se crearán 36 plazas más para estacionar vehículos.

Ya se ha nivelado y compactado todo el terreno. Próximamente se procederá a extender una capa de aglomerado asfáltico y después se señalizarán las plazas.

Es una actuación provisional, ya que en las parcelas en las que se está realizando esta ampliación no son de propiedad municipal, sino que el Ayuntamiento de Calahorra las ha obtenido mediante contrato de comodato. El plazo de ejecución de estos trabajos es de un mes.