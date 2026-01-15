Calahorra continúa en 2026 con nuevo equipamiento y más instalaciones al aire libre para practicar deporte - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La revolución deportiva en Calahorra continúa este 2026 con nuevo equipamiento deportivo y más instalaciones para practicar deporte al aire libre en distintos puntos de la ciudad. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el concejal de Deportes, David Antoñanzas, se han acercado hasta el colegio Quintiliano para ver las nuevas canastas de baloncesto y las nuevas porterías de fútbol con red, ampliando las posibilidades de hacer deporte tanto para los alumnos del centro educativo como para la ciudadanía.

"Nos comprometimos a fomentar el deporte y a convertir espacios públicos como lugares para la actividad física, la convivencia, y accesibles para todos y lo estamos cumpliendo", ha destacado la alcaldesa, que ha continuado que "hablamos de una revolución deportiva con más infraestructuras como éstas y un nuevo campo de fútbol, prácticamente terminado, pero también con acoger eventos deportivos nacionales como el Campeonato de España de Triatlón y el Europeo de Triatlón y fomentar la cultura del deporte y lo hemos hecho con sesiones de clinic de tenis con Pepe Imaz y Marko Djokovic y de pádel, la escuela de tenis adaptado y un ciclo de charlas".

Asimismo, el colegio Aurelio Prudencio cuenta ya en su patio con una mesa de ping-pong con red antivandálica y próximamente también dispondrá de un mini frontón, que será el primero de la ciudad, incrementando la variedad de disciplinas deportivas. Los patios de ambos centros educativos públicos permanecerán abiertos al público los fines de semana de 10,00 a 20,00 horas durante el invierno y de 8,00 a 23,00 horas en los meses de verano. También de lunes a viernes por las tardes, fuera del horario escolar.

Calahorra sigue avanzando en su apuesta por el deporte. "Nuestro propósito es seguir creando más instalaciones deportivas porque había un déficit en la ciudad. Estamos a favor del deporte porque es importante en todas las edades", según Mónica Arceiz.

Además, el parque del Cidacos ha ampliado su oferta deportiva con la instalación de una mesa de ping-pong con red antivandálica y una red de voleibol, la primera de la ciudad ubicada en un espacio público. Este nuevo equipamiento se suma al circuito de parkour, al parque de Calistenia, a la pista 3x3 de baloncesto y al rocódromo, colocado el pasado mes de diciembre.

La estructura de escalada, tanto para los escaladores con experiencia como para las personas que quieran iniciarse en este deporte, es una de las inversiones del presupuesto municipal de 2025 acordadas entre el equipo de gobierno municipal y el grupo municipal de Izquierda Unida.