Calahorra desarrollará del 24 al 28 de junio las Jornadas LGTBI+

Las Jornadas LGTBI+ se desarrollarán en Calahorra del 24 al 28 de junio - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Calahorra celebrará el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, el próximo 28 de junio, contando con una serie de actividades que comenzarán el próximo miércoles 24 de junio.

El Gobierno de La Rioja instalará un Punto Arcoíris en el paseo del Mercadal desde las 19 hasta las 22 horas. Un espacio de información, apoyo, orientación, sensibilización, prevención de violencia y de concienciación sobre las personas LGTBI+.

Al día siguiente, el jueves 25 de junio a las 20 horas se proyectará la película 'Maspalomas' en los cines ARCCA. Una película dramática dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregui y protagonizada por Nagore Aranburu y José Ramón Soroiz, ganador del Goya al mejor actor este año y de la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Las personas interesadas en asistir a la visualización de este film deberán retirar previamente una invitación gratuita en la taquilla de los cines el mismo día 25, dos horas antes del inicio de la proyección.

El domingo 28 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ el concejal de Igualdad, Iván Jiménez, leerá el manifiesto oficial de esta conmemoración a las 12 horas en los porches del Ayuntamiento de Calahorra.

Después, a partir de las 12,15 horas habrá un vermú musical amenizado por Buzzb Miriam dj en la Primera travesía de Paletillas. Durante la sesión se repartirá merchandising como abanicos.