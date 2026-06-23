Calahorra estrena aula informatizada para los exámenes teóricos para obtener el permiso de conducir

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Calahorra estrena aula informatizada para la realización de los exámenes teóricos para obtener el permiso de circulación, tras su puesta en marcha en el Centro Cultural Deán Palacios por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico y el Ayuntamiento calagurritano. La nueva sala ha sido presentada hoy por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz Martínez, y por la jefa Provincial de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga Reinares.

Arceiz ha destacado que "hoy es un día importante para Calahorra porque se refuerza su posición como cabecera de comarca. No sólo absorbemos los exámenes de tráfico de los calagurritanos, sino de vecinos de La Rioja Baja e incluso de poblaciones navarras".

Ha continuado que "nos comprometimos a habilitar un espacio con toda la tecnología que nos solicitó la Jefatura de Tráfico y eso hemos hecho, para que los calagurritanos puedan examinarse en Calahorra y evitar que se desplacen a Logroño. Nos comprometimos a ampliar servicios y a mejorar los existentes hoy ese compromiso se pone de manifiesto con esta aula informatizada".

Hasta hoy, los aspirantes que deseaban realizar esta primera prueba para obtener su permiso de conducción, hacían el examen en papel en el Centro Joven de Calahorra, y a partir de hoy, la nueva sede es el Centro Cultural Deán Palacios, sito en Calle de Rasillo San Francisco, 8 de Calahorra.

La Dirección General de Tráfico, en línea con el trabajo que realiza desde hace tiempo con el objetivo de hacer más accesibles los exámenes teóricos a las personas con dificultades de comprensión lectora, ha incorporado dos medidas que contribuirán a este fin en la prueba a realizar por ordenador: por un lado, se suma la posibilidad de realizar la prueba común con textos e imágenes adaptados a lenguaje sencillo, conforme a las pautas y recomendaciones contenidas en la norma UNE 153101 de Lectura Fácil, y por otro, la de solicitar la ayuda del audio en la prueba teórica realizada por ordenador.

Estas mejoras para la ciudadanía no podían llevarse a cabo en los exámenes en papel, por lo que la nueva sala supone un paso adelante para dar un servicio más accesible, ágil e inclusivo. Además, si la persona aspirante está dada de alta en Cl@ve, podrá consultar su nota del examen teórico por ordenador en la app MiDGT o sede electrónica ese mismo día por la tarde.

Como hasta ahora, todas las personas aspirantes de Calahorra y de la comarca podrán realizar el examen teórico en la nueva sede, como prueba previa a la prueba práctica ("destreza", si es necesario, y "circulación").

El aula cuenta con 12 puestos informatizados, número adecuado teniendo presente el número de ciudadanos y ciudadanas y posibles personas aspirantes de dicho municipio y la comarca. Hay que tener presente que el aula informatizada de Logroño (única aula informatizada en La Rioja sin contar esta nueva sede en Calahorra) dispone de 20 puestos informatizados para todo el resto de población en La Rioja. En 2025 fueron 2.300 las pruebas teóricas efectuadas, de las cuales, 1.334 se llevaron a cabo de enero a julio de 2025. De enero a julio de 2026 se realizarán 1.246 pruebas.

Hay que destacar también que en los exámenes teóricos en papel se dejaron sin cubrir varias plazas, al existir más capacidad que demanda o alumnado a realizar la prueba teórica. En julio de 2025 se realizaron 212 pruebas en papel, mientras que, en julio de 2026, y ya con el sistema informatizado totalmente integrado, se espera realizar 240 pruebas.

En cuanto a los días de examen por ordenador, si bien hasta la fecha se examinaban de teórica una media de 64 personas aspirantes en dos turnos de 32 cada uno y cada siete días laborales, en julio el calendario será el siguiente:

JULIO TURNOS HORAS

Día 2 3 08:30 h. / 09:15 h. / 10:00 h. Día 3 2 08:30 h. / 09:15 h. Día 13 6 08:30 h. / 09:15 h. / 10:00 h. /10:45 h. / 11:30 h. / 12:15 h. Día 14 2 08:30 h. / 09:15 h. Día 22 3 08:30 h. / 09:15 h. / 10:00 h. Día 23 2 08:30 h. / 09:15 h. Día 31 2 08:30 h. / 09:15 h. Por tanto, se pasará de una capacidad de 212 pruebas realizadas en julio de 2025 a 240 pruebas en julio de 2026.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico se destaca que, hasta ahora, siempre realizaba la prueba teórica el personal examinador. En días extraordinarios, como el 13 de julio de 2026, que hay seis turnos, dichas pruebas las realizará personal funcionario no examinador para que el personal examinador pueda realizar exámenes prácticos de circulación. Desmentido desde Tráfico La jefa Provincial de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga, que ha agradecido el compromiso y colaboración del Ayuntamiento de Calahorra para hacer realidad esta nueva aula, ha desmentido con estos datos el comunicado emitido hace unos días, supuestamente, en nombre de las autoescuelas de La Rioja Baja.

En este sentido, representantes de algunas autoescuelas presentes hoy en el Centro cultural 'Deán Palacios' han mostrado su disconformidad con dicho escrito. Zúñiga ha añadido que "agosto, y meses posteriores, y aun estando ya abiertos turnos de teórica, se ampliarán los turnos a medida que exista demanda e, incluso si es preciso, personal de Jefatura no examinador hará turnos de examen, como acontecerá el 13 de julio" porque se trata de "dar una mejora en cuanto a la accesibilidad y agilidad en los exámenes y que no vaya en contra de la ciudadanía".

Este avance ha sido fruto del trabajo conjunto realizado desde la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y el Ayuntamiento de Calahorra tras formalizar el convenio el pasado 6 de octubre de 2025 en este municipio.