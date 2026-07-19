Calahorra impulsa su turismo con una nueva web, una app y experiencias interactivas - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha puesto en marcha 'Visita Calahorra', una nueva plataforma turística digital desarrollada por la empresa riojana SDi que reúne una página web y una aplicación móvil para facilitar el descubrimiento de la ciudad de una forma más accesible, interactiva y personalizada.

La iniciativa concentra en un único espacio digital toda la información relacionada con el patrimonio histórico, la oferta cultural, los espacios naturales y los principales recursos turísticos del municipio.

Su objetivo es ayudar a planificar la visita antes del viaje y acompañar al usuario durante todo el recorrido, mediante herramientas basadas en la geolocalización con rutas temáticas, contenidos contextualizados y experiencias interactivas.

La nueva web, visitacalahorra.es, ofrece información sobre los principales lugares de interés, propuestas de ocio, agenda de actividades y rutas temáticas en español e inglés.

Todo lo que se necesita para preparar una estancia en la ciudad: desde dónde dormir y comer hasta un recorrido de un día o de un fin de semana por Calahorra, galerías 360º, descripciones de los monumentos más emblemáticos, horarios de apertura y juegos.

Tiene 6 apartados principales: Organiza tu viaje, Descubre Calahorra, Nuestra historia, La Rioja Baja, Agenda y Noticias.

El portal ha sido diseñado con una estructura clara e intuitiva, adaptada tanto a ordenadores como a dispositivos móviles, siguiendo criterios de accesibilidad y optimización para buscadores con el fin de reforzar la visibilidad de Calahorra como destino turístico.

UNA VISITA GUIADA DESDE EL MÓVIL.

Una de las principales novedades del proyecto es la incorporación de una aplicación móvil, que convierte la visita a Calahorra en una experiencia guiada e interactiva.

Gracias a la geolocalización, los usuarios pueden seguir distintos itinerarios, localizar los puntos de interés más cercanos y acceder, en tiempo real, a información histórica, cultural y medioambiental sobre cada enclave.

Entre las rutas disponibles se encuentran la Ruta Romana, la Ruta Conservera, diversos recorridos culturales y varios senderos naturales, que permiten descubrir las diferentes etapas históricas y paisajísticas que han configurado la identidad de Calahorra, desde su legado romano hasta su tradición conservera.

Además, la aplicación incorpora contenidos multimedia y un sistema de gamificación que invita a los visitantes a completar recorridos y descubrir nuevos espacios.

A medida que los usuarios visitan lugares y completan recorridos pueden avanzar cinco niveles inspirados en la antigua Roma: Gladiador, Legionario, Centurión, Senador y Emperador.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL DURANTE EL RECORRIDO.

La experiencia turística se complementa con una red de balizas inteligentes (beacons) instaladas en diferentes puntos del municipio. Esta tecnología permite que el teléfono móvil muestre automáticamente información turística y contenidos relacionados con el lugar en el que se encuentra el visitante.

Asimismo, las rutas y senderos cuentan con paneles y mesas interpretativas dotados de códigos QR que conectan el espacio físico con la plataforma digital.

Al escanearlos, el usuario puede ampliar información, acceder a recursos audiovisuales y continuar explorando otros elementos de interés vinculados al entorno.

Todo el ecosistema funciona de forma integrada. La web actúa como centro de gestión de contenidos y distribuye automáticamente la información a la aplicación móvil mediante una conexión API, garantizando que ambos canales ofrezcan información coherente y permanentemente actualizada.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL PATRIMONIO.

La nueva plataforma digital se integra también con la experiencia inmersiva instalada en el yacimiento arqueológico de 'La Clínica', donde los visitantes pueden disfrutar de recreaciones históricas, modelos tridimensionales, realidad virtual y contenidos audiovisuales que enriquecen la interpretación del enclave y complementan la visita presencial.

Esta conexión entre recursos digitales y espacios patrimoniales forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Calahorra para incorporar nuevas tecnologías; poner en valor y divulgar el patrimonio histórico, cultural y natural; mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar el posicionamiento de la ciudad como un destino turístico más atractivo e innovador.

La aplicación 'Visita Calahorra' ya puede descargarse gratuitamente en las principales plataformas móviles para dispositivos Android e iOS. Apple App Store: https://lnkd.in/eYDesjr8 Google Play: https://lnkd.in/ekfs5AsH

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Calahorra "da un nuevo paso en la transformación digital de la promoción turística de la ciudad, poniendo a disposición de vecinos y visitantes nuevas herramientas para conocer y visitar Calahorra de una forma más completa, dinámica e interactiva".

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra Enogastronómica', dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado por la Unión Europea- Next Generation UE.