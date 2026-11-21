LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calahorra volverá a vivir la Navidad en torno a una de sus tradiciones más arraigadas: los belenes. La ciudad ha preparado para las fiestas navideñas dos Rutas de Belenes visitables, que permitirán descubrir diferentes representaciones del nacimiento de Jesús repartidas por distintos puntos de Calahorra, gracias a la colaboración de asociaciones, peñas, entidades y establecimientos comerciales.

El programa de Navidad incluye belenes tradicionales, originales montajes de Playmobil, propuestas al aire libre y un belén montañero, ofreciendo alternativas para todos los públicos y convirtiendo el recorrido en una invitación a pasear y conocer Calahorra durante estas fechas.

En total, podrán visitarse 11 Belenes y recorrer de la mano de la asociación de Belenistas Calagurritanos los escaparates de 37 establecimientos comerciales que exhiben sus creaciones y figuras.

El Belén municipal del paseo Mercadal, costumbrista y al aire libre, será el primero en inaugurarse el 4 de diciembre a las 19,00 horas con la bendición de los Niños Jesús por parte de monseñor Santos Montoya y reparto de chocolate.

La peña Philips 'Mientras el cuerpo aguante' abrirá su divertido Belén de Playmobil el 18 de diciembre a las 20:00 horas. Podrá visitarse en su sede los días 20, 25, 26 y 27 de diciembre, así como el 1, 2, 3 y 6 de enero, de 19:00 a 20:30 horas.

Una hora antes, a las 19,00 horas, se inaugurará el Belén de Playmobil montado por el Club Taurino y el Club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo', ubicado en la sede del Club Taurino. Permanecerá abierto hasta el 6 de enero, de 19,00 a 20,30 horas, excepto el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

El 19 de diciembre, a las 18,00 horas, tendrá lugar en el cuarto de la peña El Sol el acto inaugural del Belén de la peña y del Club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo'. Podrá visitarse hasta el 6 de enero, de lunes a sábado, de 19:00 a 20:30 horas, y los domingos, de 12,00 a 14,00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero estará cerrado.

Ese mismo día comenzará también la Ruta Verde de Belenes en el paseo de la Degollada, organizada por el Club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo', con la colaboración de la peña El Sol y Fundación Tierra Rapaz. Se podrá recorrer hasta el 9 de enero. Además, se propone un concurso en Instagram. Para participar hay que hacer una fotografía con alguno de los belenes de esta ruta y compartirla con @blusonverde.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz inaugurará su belén el 11 de diciembre, a las 19,30 horas, en la iglesia de San Francisco. Estará abierto del 19 de diciembre al 6 de enero, en horario de 18,30 a 20,30 horas los días laborables y sábados, y de 12,00 a 14,00 y de 18,30 a 20,30 horas los domingos y festivos.

Por su parte, la asociación de Vecinos del Casco Antiguo abrirá su belén el 20 de diciembre a las 19,00 horas en el Planillo de San Andrés. Podrá visitarse hasta el 6 de enero, de 19,00 a 21,00 horas los días laborables y de 12:00 a 14,00 y de 19,00 a 21,00 horas los festivos. Permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero, así como el 25 de diciembre por la mañana.

Dentro de esta Ruta de Belenes se encuentra también el que la asociación Amigos de la Catedral monta en la Catedral de Santa María. Se inaugurará el 20 de diciembre, después de la misa de Minerva, y permanecerá expuesto hasta el 4 de febrero. La entrada será libre y el horario de visitas, de 10,00 a 13,00 y de 16,00 a 18,00 horas.

La Residencia de la Concepción expondrá su belén del 8 de diciembre al 9 de enero, con horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,30 horas y el Hospital de Calahorra contará con su propio belén desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

Como todos los años, el Club de Montaña colocará su belén en el Pico del Agudo, que podrá visitarse del 22 de diciembre al 31 de enero.

VISITAS GUIADAS Y GRATUITAS POR LA RUTA COMERCIAL

Este año, como novedad, la asociación de Belenistas Calagurritanos ha organizado 6 visitas guiadas y gratuitas para descubrir los belenes que han colocado en 37 establecimientos comerciales de Calahorra. Serán los días 19, 20, 26 y 27 de diciembre con diferentes horarios, recorridos y puntos de encuentro para facilitar la participación.

Estas visitas estarán guiadas por los creadores de estos belenes y miembros de la asociación.

Esta iniciativa, impulsada por la asociación de Belenistas Calagurritanos con la colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra y del comercio local, permitirá acercar la tradición belenista a ciudadanos y visitantes, al mismo tiempo que dinamizar las zonas comerciales y anima a recorrer las calles de la ciudad durante las fiestas navideñas.