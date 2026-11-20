La concejala de Festejos, Raquel Moral. - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Calahorra presenta una Navidad con más de 150 actividades para todos los públicos, una programación que el Ayuntamiento ha preparado con la colaboración de asociaciones, peñas, clubes y entidades de la ciudad, y que, este viernes, ha presentado la concejala de Festejos, Raquel Moral.

"Una programación diseñada para llenar de ilusión, magia, ambiente festivo y actividades las calles y espacios públicos de la ciudad durante estas fechas tan especiales, así como para vivir una Navidad juntos en Calahorra", ha valorado Moral.

El programa, que ya puede consultarse en la página municipal, incluye más de 150 actos para a todos los públicos, especialmente para los más pequeños y las familias. Reúne propuestas culturales, lúdicas, deportivas, pensadas para disfrutar todos, calagurritanos y visitantes, de la Navidad en Calahorra.

Entre las principales novedades de este año, Raquel Moral ha destacado las visitas a la exposición permanente 'Gigantes y Cabezudos' de la ciudad, que alberga la sala cultural 'Ermita de la Concepción'. La muestra se podrá contemplar los días 26 de diciembre y el 3 de enero, entre las 11 y las 13 horas, con explicaciones de los integrantes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Calahorra.

Otra novedad del programa es la ruta de belenes por 37 establecimientos comerciales locales. La asociación de Belenistas calagurritanos ha programado 6 visitas guiadas y gratuitas para descubrir las piezas que decoran los escaparates de los comercios calagurritanos participantes en esta iniciativa.

ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD

El viernes 27 de noviembre será el encendido de las luces navideñas a las 19 horas desde la Glorieta de Quintiliano. El acto contarán con las actuaciones del Orfeón Calagurritano 'Pedro Gutiérrez' y de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas 'Maestro Arroyo'.

El Mercado Navideño se celebrará del 27 al 29 de noviembre en la plaza de El Raso y la calle Grande y el Belén municipal del paseo del Mercadal se inaugurará el viernes 4 de diciembre a las 19 horas con la bendición de los Niños Jesús por el Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Santos Montaya. Este año como novedad, el Ayuntamiento de Calahorra ofrecerá una degustación de chocolate.

Papá Noel volverá a abrir su casa en Calahorra, sita en la casa de los Curas, los días 23 y 24 de diciembre donde recibirá a los niños que quieran conocerle personalmente. A partir del 15 de diciembre podrán reservarse las entradas, a través de esta página web https://losbolos.es/casita-de-papa-noel-2026/, para poder visitar la Casa de Papá Noel el 23 de diciembre de 11 a 13,30 horas y desde las 18 hasta las 20,30 horas y el 24 de diciembre de 11 a 13,30 horas. Tienen que inscribirse tanto niños como adultos para la visita.

Además, para poder acceder al interior de la casa y saludar a Papá Noel será imprescindible presentar un tique de compra efectuado entre el 14 y el 24 de diciembre en cualquiera de los comercios de la ciudad.

DOBLE CITA CON LOS REYES MAGOS.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a Calahorra el martes 5 de enero. A las 10 horas será recibidos por la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Media hora después, Melchor, Gaspar y Baltasar mantendrán un encuentro con los más pequeños de la ciudad en el teatro Ideal.

La entrada es gratuita, pero será necesario retirar previamente las invitaciones en la taquilla del teatro o en la página web www.ctylok.com/teatroideal a partir del 17 de diciembre. Se entregarán un máximo de 2 entradas de adultos por cada niño y se organizarán pases cada 30 minutos, con un aforo de 80 personas en cada uno, desde las 10,30 hasta las 14 horas.

Las invitaciones para asistir a las sesiones de las 11, 12, 13 y 14 horas podrán recogerse en la taquilla del Ideal el 17 de diciembre a las 12 horas y a las 14 horas de ese mismo día se podrán conseguir online las invitaciones para las citas de las 10,30, 11,30, 12,30 y 13,30 horas.

Por la tarde, la deseada e ilusionante gran cabalgata de Reyes comenzará a las 18,30 horas y recorrerá las calles Bellavista, Santiago, plaza de El Raso, Grande, Mártires, Glorieta de Quintiliano, General Gallarza y plaza Miguel Ángel Blanco, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se despedirán de los niños de la ciudad.

Durante el recorrido, las carrozas de los Reyes Magos harán una parada en la plaza de El Raso participar en la Adoración del Niño Jesús, representada por el grupo de teatro calagurritano La Canilla. También los Reyes Magos visitarán el Centro de Participación Activa por la tarde el 5 de enero y el 6 de enero por la mañana el hospital y los centros asistenciales.

El Ayuntamiento de Calahorra ya ha habilitado la página web https://calahorra.es/reyes-magos para que los niños puedan escribir su carta a Sus Majestades de Oriente.

Además, el programa navideño incluye las citas más tradicionales y esperadas de la Navidad calagurritana como la cabalgata de Papá Noel, la ruta de belenes, el XXXVI Festival de Marionetas, las Matinales de Cine, el Mercado Navideño, la ruta motera acompañando a Papá Noel, la carrera de San Silvestre, el Festival de villancicos, los conciertos de Navidad, los talleres infantiles, los campeonatos, y la exposición del concurso escolar de tarjetas navideñas, entre otras muchas actividades que hacen de la Navidad una fiesta de momentos especiales para compartir en familia y con amigos en Calahorra.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se anima y se invita a calagurritanos y visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades programadas, para vivir una feliz Navidad en Calahorra.

INSTALACIÓN DEL FERIAL EN LA ERA ALTA.

El aparcamiento del parque Era Alta acogerá el Ferial desde el 27 de diciembre de 2027 hasta el 6 de enero de 2027. El precio del billete será de 2,20 euros en todas las atracciones de movimiento.

Además, el 29 de diciembre se celebrará el tradicional 'Día del Niño', con una tarifa especial de un euro por viaje en estas atracciones.

Y el 4 de enero será el 'Día Inclusivo', desde las 17:00 horas hasta el cierre, una jornada pensada para facilitar el disfrute de las atracciones en condiciones adaptadas.