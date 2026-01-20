Calahorra promocionará la coliflor y otros productos de su huerta con un nuevo vídeo en el Museo de la Verdura

Museo de la Verdura de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado el contrato de servicios para el diseño, la realización, edición, pre-producción, producción, posproducción y la entrega de producto audiovisual promocional a efectos de promocionar y fomentar la coliflor de Calahorra, así como otra serie de productos locales de la huerta calagurritana al empresario José López Santa Cruz por el precio de 8.927,01 euros.

El nuevo vídeo se proyectará en el Museo de la Verdura. Es una actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra enogastronómica' en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

También ha acordado adjudicar el contrato de servicios de impresión, fotocopiado y digitalización de documentos del Ayuntamiento de Calahorra a la empresa Equipos Mecanizados S.L. por el importe de 139.664 euros y una plaza de garaje sita en la plaza de los Ángeles por el precio de 8.927,01 euros.

LICITACIÓN DE CONTRATO

Además, ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar el contrato de suministro en régimen de alquiler e instalación de carpas y casetas de lona/madera destinadas a diversos eventos organizados por las áreas municipales de Cultura, Festejos, Juventud, Servicios Sociales, Comercio y Turismo con un precio base de licitación de 110.061,60 euros. Se divide en dos lotes.

El primero incluye las carpas para las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, Jornadas interculturales, KalagurriRock, Festival de Charangas, Fiesta de Halloween, Feria de la Golmajería y para las fiestas patronales de marzo. El segundo lote comprende las carpas pequeñas para Promostock, la Feria de la Golmajería y para el Mercado de Navidad.

El precio es el único criterio de adjudicación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

CONVENIO PARA FOMENTO DEL ESQUÍ

Ha acordado aprobar el convenio con la Fundación Caja Rioja en colaboración con el Gobierno de La Rioja para el desarrollo del 'Programa de iniciación al esquí y perfeccionamiento para jóvenes'. Esta actividad está dirigida a alumnos de 1º y 2º de la ESO de los centros educativos de Calahorra y la aportación económica municipal es de 3.500 euros.