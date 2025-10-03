Calahorra recibirá 3,7 millones de euros del Gobierno central para un proyecto para promover el desarrollo sostenible

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado la financiación con 3,7 millones de euros, a través del Plan EDIL, de un proyecto del Ayuntamiento de Calahorra para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.

El BOE publica hoy la resolución provisional de la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.

El Plan EDIL son ayudas que se enmarcan en el Fondo FEDER correspondiente al periodo 2021-2027 y se destinan a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. Las subvenciones del Plan EDIL sustituyen a las convocatorias denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020.

La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas. Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.