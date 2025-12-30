Calahorra será la sede del Campeonato de Europa de Duatlón y Triatlón cross'27, con más de 500 deportistas de 20 países - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Calahorra ha sido designada por la Federación Europea de Multideporte como sede del Campeonato de Europa de Duatlón y Triatlón cross de 2027, un evento internacional de primer nivel que reunirá a más de 500 deportistas de más de 20 países en unas fechas aún por determinar por parte de la organización.

Así lo han anunciado este martes el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor; el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona; y la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la localidad riojabajeña.

Los mejores especialistas de Europa en estas disciplinas deportivas en auge, técnicos de las distintas selecciones nacionales, miembros de la organización y familiares de los competidores, se darán cita en Calahorra, que se convertirá así en la capital internacional del duatlón y del triatlón durante una semana en la que está previsto que tengan lugar los necesarios entrenamientos sobre el terreno previos a la propia competición.

Calahorra se suma de esta manera a ciudades como Prachatice (República Checa), Coimbra (Portugal) o Riva di Garda (Italia), sedes de esta cita en años anteriores.

En la presentación, en la que también han participado el presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI), José Hidalgo, y su homólogo de la riojana, Juantxo García, se ha avanzado que esta cita internacional reunirá a las categorías Elite, Sub23, Junior, ParaTriatlón y Grupos de Edad y que contará con el pantano 'El Perdiguero' y el parque del Cidacos como escenarios principales para las competiciones que se celebrarán durante varias jornadas.

Estos campeonatos de Europa se organizarán conjuntamente con los campeonatos de España de Triatlón Cross, Duatlón Cross y Acuatlón. De esta manera, en 2027, Calahorra se convertirá en el epicentro europeo del Triatlón Multideporte, con la previsión de alcanzar una cifra global superior a los 2.000 deportistas que generarán un importante retorno económico en la ciudad y en la región y que contribuirá a poner en valor los múltiples atractivos turísticos y naturales de nuestra Comunidad.

"DAR A CONOCER NUESTRA REGIÓN"

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha subrayado que "estamos hablando de convivencia, de dar a conocer nuestra región y Calahorra a todos esos visitantes, que seguro se llevarán una buena sensación de haber competido en un lugar agradable, que les ofrece una experiencia vital interesante y que se les va a quedar anclada para ser nuestros mejores embajadores".

"No estamos hablando de un único evento, sino de una serie histórica con tres citas, la de este año que ya se ha celebrado, la que se va a celebrar el 2026 y las grandes citas que se celebrarán en el 2027. Estamos hablando ya de la creación de una muesca más en la cultura deportiva de nuestra región", ha resaltado.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI), José Hidalgo, ha destacado el "contagioso entusiasmo" de la Federación Riojana y las "facilidades plantadas por el Ayuntamiento de Calahorra" como las claves para "repetir sede, por delante de la candidatura italiana, y acoger ahora una cita internacional que reunirá a atletas más de 20 países".

"Al final, entre participantes y acompañantes, pasaremos posiblemente de los 3.500 las personas que nos visitarán. La estimación del impacto económico será de varios millones de euros generados con motivo del Campeonato de Europa y también mediático, lo que la convierte en una herramienta fantástica para la proyección turística de la Rioja y de la ciudad. Hay un tema muy importante, que la Federación Riojana trabaja muy bien, que es el impacto social y la dinamización del voluntariado, la gente tiene que sentir orgullo de pertenencia", ha afirmado.

Hidalgo ha destacado que vamos a trabajar aquí sobre el terreno para promocionar el Campeonato de Europa, pero teniendo como base lo que es la cultura de esta Comunidad, lo que es el medioambiente, lo que son los espacios que tienen que ver con el deporte activo y la naturaleza en La Rioja para promocionar el campeonato europeo. "Vamos a involucrar también a deportistas icónicos, trabajando en un programa de embajadores que va a empezar ahora y vamos a promocionar desde ya, en los campeonatos de Europa del año 2026, el evento de La Rioja, que va a ser también inclusivo".

"CALAHORRA LO MERECE Y PUEDE"

A su vez, el presidente de la Federación Riojana de Triatlón, Juantxo García, ha recordado que "somos la federación más pequeña de España, después de Ceuta y Melilla, tanto en número de federados como en recursos, por eso agradezco la confianza del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Calahorra en este proyecto, así como el de tantos voluntarios que se han volcado. Calahorra lo merece y puede organizar un evento como un campeonato de Europa. Estamos seguros. Tenemos que estar muy orgullosos".

CAMPOENATO

Calahorra acogerá la próxima edición del Campeonato de España de Triatlón Cross, Duatlón Cross y Acuatlón los días 25 y 26 de julio de 2026. La Federación Española de Triatlón y la riojana, organizadoras de esta prueba nacional, han vuelto a elegir a la ciudad bimilenaria como anfitriona de este campeonato, que en la pasada edición congregó a más de 1.500 deportistas entre todas las disciplinas y centenares de técnicos y acompañantes, generando un positivo impacto económico que superó los 1,3 millones de euros en Calahorra y su comarca.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha asegurado que "hoy es un día crucial para Calahorra porque acoger esta cita internacional va a suponer una revolución deportiva para la localidad. Agradezco la confianza depositada en Calahorra por los organizadores y la Consejería", ha finalizado.