Calcinada una furgoneta aparcada en la confluencia de las calles Río Linares y Manantiales, en Logroño

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han sofocado un incendio en una furgoneta estacionada en la confluencia de las calles Río Linares y Manantiales, en Logroño. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares informaron del suceso sobre las 03,30 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se personaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Local.

Tras su intervención, los bomberos han confirmado que el fuego ha afectado a la totalidad de la furgoneta, que ha quedado completamente calcinada.

No obstante, el incendio no ha provocado daños en el resto de vehículos próximos estacionados.