Calcinada en su totalidad una furgoneta tras un incendio en la AP-68, en Ollauri (La Rioja)

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación (archivo) - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en una furgoneta situada en la AP-68, punto kilométrico 92 -sentido Zaragoza-, en el término municipal de Ollauri. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado la voz de alarma sobre las 14,00 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado también efectivos de la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de la autopista.

Tras extinguir el fuego, el vehículo ha quedado totalmente calcinado.