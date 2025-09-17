Calcinado un tractor y un sacauvas en Arenzana de Abajo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tractor agrícola y un sacauvas se han calcinado por completo tras el incendio, que se ha producido a las 00,03 horas, en Arenzana de Abajo, debido a un incendio en la zona agraria de la localidad, según ha informado el SOS Rioja 112. No se han producido desgracias personales.

Ha sido una torre de vigilancia de incendios de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje la que ha dado aviso al Centro de Coordinación. Desde SOS RIOJA se han movilizado a Bomberos del CEIS y se alertado a Guardia Civil.