La Calle Laurel se llena de magia y diversión con *Los domingos a laurear en familia* - CALLE LAUREL

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Calle Laurel de Logroño quiere convertirse también en un punto de encuentro para las familias los domingos al mediodía. Con este objetivo, la Asociación de Hosteleros de la Calle Laurel presenta 'Los domingos a laurear en familia', una nueva iniciativa que llenará sus calles de animación, ilusión y actividades dirigidas especialmente a los más pequeños.

La programación comenzará el próximo domingo 22 de noviembre y continuará durante cinco domingos, hasta el 20 de diciembre, en horario de 13 a 16 horas.

Durante estas jornadas, las familias que se acerquen a la emblemática zona gastronómica de Logroño podrán disfrutar de diferentes propuestas de entretenimiento infantil, con magia, pintacaras, globoflexia y animación itinerante.

Los artistas y animadores recorrerán la Calle Laurel y su entorno, sorprendiendo a los niños con juegos, personajes, figuras de globos y pequeñas actuaciones. La idea es que las actividades se integren en el ambiente habitual de la calle, convirtiendo el paseo y el tradicional recorrido de pinchos en una experiencia para disfrutar en familia.

'LOS PEQUES TAMBIÉN LAUREAN'.

Una de las novedades de esta iniciativa será la participación de los propios establecimientos hosteleros, que se sumarán a la campaña con un detalle especial para los niños.

Bajo el lema 'Los peques también laurean', los establecimientos participantes invitarán a un mosto o un agua a los más pequeños cuando pidan un pincho.

De esta manera, los niños podrán disfrutar de su propio momento de Laurel, acompañando a sus padres en una de las tradiciones gastronómicas más reconocidas de Logroño. El pincho se abonará con normalidad, mientras que la bebida será una invitación del establecimiento.

Con esta propuesta, la Asociación quiere seguir impulsando la Calle Laurel como un espacio de encuentro, convivencia y disfrute, ampliando las posibilidades de ocio familiar durante los domingos al mediodía.

La iniciativa busca acercar la tradición de salir de pinchos a nuevas generaciones, ofreciendo a padres, madres, abuelos y niños una alternativa de ocio que combine gastronomía, entretenimiento y el ambiente característico de La Laurel.

Se trata, además, de dinamizar los domingos y reforzar el atractivo de la zona, invitando tanto a las familias logroñesas como a quienes visitan La Rioja a descubrir una manera diferente de disfrutar de sus calles y establecimientos.