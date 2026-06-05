Archivo - La Calle Laurel volverá a brindar por San Bernabé con la campaña "Tú pones el jarrito, nosotros el vinito" - CALLE LAUREL - Archivo

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Calle Laurel volverá a sumarse este próximo 11 de junio de 2026 a la celebración de San Bernabé, patrón de Logroño, con una nueva edición de la campaña "Tú pones el jarrito, nosotros el vinito", una iniciativa ya muy querida por logroñeses, riojanos y visitantes.

Coincidiendo con una de las jornadas más especiales del calendario festivo de la ciudad, la Asociación de Hosteleros de la Calle Laurel invita a todos aquellos que cuenten con su tradicional jarrito de San Bernabé a acercarse a los establecimientos participantes de la zona para disfrutar de un vino gratuito al pedir su pincho.

La acción busca mantener vivo el vínculo entre la tradición logroñesa del Pan y Pez y la cultura de barra que define a la Calle Laurel: el encuentro, la conversación, el vino de Rioja, los pinchos y ese modo tan nuestro de celebrar juntos.

"San Bernabé es una fiesta profundamente logroñesa, y la Calle Laurel forma parte de esa manera de vivir la ciudad. Queremos que quienes salgan a disfrutar del día puedan hacer una parada en la Laurel, levantar su jarrito y compartir un momento de alegría alrededor de nuestras barras", señala Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Calle Laurel.

Durante la jornada, los establecimientos adheridos a la campaña estarán identificados con el cartel correspondiente de la iniciativa. En ellos, quienes acudan con su jarrito podrán recibir vino de forma gratuita al consumir un pincho, dentro del horario establecido por la organización.

Con esta propuesta, la Calle Laurel refuerza su papel como uno de los grandes puntos de encuentro de Logroño durante las fiestas de San Bernabé. Una calle que, desde hace generaciones, acompaña los momentos más importantes de la vida social de la ciudad y que vuelve a abrir sus puertas para celebrar una tradición compartida.

La Asociación anima a logroñeses, riojanos y visitantes a disfrutar de la jornada con responsabilidad, en un ambiente festivo, familiar y de convivencia.