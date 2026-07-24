El calor da mañana una tregua y se reducen a siete las provincias que siguen en riesgo por altas temperaturas

Tiempo soleado - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas descenderán este sábado de forma generalizada y acusada en España, por lo que solo siete provincias continuarán en riesgo por el calor, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso amarillo por olas y Málaga por calor; en Aragón, Huesca estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; en Castilla y León, estará en aviso amarillo Burgos por lluvias y tormentas; en Cataluña, Barcelona estará en riesgo por lluvias y tormentas, Gerona en riesgo importante por tormentas y en riesgo por lluvias y olas, Lérida en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona en riesgo por calor; en el País Vasco las lluvias y las tormentas pondrán en riesgo a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo por calor Alicante, Castellón y Valencia.

Además, Asturias estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; Baleares estará en aviso naranja por rissagas y en aviso amarillo por calor; Cantabria estará en aviso naranja por lluvias y en aviso amarillo por tormentas; Murcia estará en aviso amarillo por calor; y Navarra estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

El paso de una dana por el norte peninsular dejará este sábado una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos con tormenta y localmente granizo.

En general serán de carácter disperso afectando principalmente al noroeste al principio, con una tendencia a intensificarse y a extenderse al resto del tercio norte a partir de horas centrales cuando es probable que sean fuertes, incluso localmente muy fuertes, en el área cantábrica y entorno pirenaico, pudiendo serlo también en zonas aledañas y con probabilidad de dejar acumulados significativos en el Cantábrico oriental.

Este sábado se esperan intervalos de nubes medias y altas en Baleares y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del extremo oeste peninsular y por la tarde de nubes de evolución en el resto de la mitad norte que podrían dejar algún chubasco aislado.

La AEMET prevé cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur; y bancos de niebla matinales en interiores del noreste peninsular, con presencia de polvo en suspensión en el Mediterráneo y Canarias.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, notablemente e incluso localmente de forma extraordinaria las máximas en interiores de la mitad este peninsular, y exceptuando también las máximas en litorales mediterráneos y Rías Baixas con ascensos. Los descensos serán ligeros en Canarias.

Únicamente se superarán los 35 grados en litorales mediterráneos y en Baleares; mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al propio entorno mediterráneo y Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con probables intervalos fuertes también de viento del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán, y del norte en Ampurdán y litoral atlántico gallego.

Cierzo moderado con posibles rachas muy fuerte en el Ebro y viento moderado de sur rolando a oeste en Baleares; y soplará viento de componentes oeste y norte en el resto, flojo al principio arreciando a moderado por la tarde.