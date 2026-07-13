El calor pondrá mañana en aviso a 12 CCAA, 5 en nivel naranja, y las tormentas a Asturias y Galicia

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. A 29 de julio de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a doce comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un total de cinco alcanzarán el nivel naranja: Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja. Además, Asturias y Galicia estarán en aviso por lluvias y tormentas.

En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Lleida; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja.

El resto de avisos por altas temperaturas se registrarán en Almería, Granada y Málaga; Menorca, Ibiza y Formentera; Burgos y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Girona y Tarragona; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Pirineo navarro; Álava; Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana; así como en Lugo.

AEMET ha avanzado que las temperaturas aumentarán en la mayor parte de España, si bien las mínimas lo harán de forma ligera. Durante el día de mañana, sólo se esperan descensos de las mínimas en Navarra. Por lo demás, el pronóstico recoge que se sobrepasarán los 35ºC en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular.

De hecho, se podrán llegar incluso a los 40ºC en zonas del tercio nordeste así como en puntos del interior sureste e incluso de Mallorca. Asimismo, se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y el tercios nordeste y sureste peninsulares, así como en puntos de la meseta sur.

En líneas generales, el organismo estatal prevé que este martes se mantenga un tiempo marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes medias y altas. Como excepción apunta a la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península, que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en Galicia y área cantábrica occidental.

A su vez, avisa que habrá nubosidad baja matinal en el Cantábrico oriental, alto Ebro, este de Cataluña y Mallorca con una tendencia a despejar. Por la tarde, dice que se formará nubosidad de evolución en los tercios norte y este peninsulares que podría dejar chubascos y tormentas dispersos, más probables e intensos en Asturias y nordeste de Galicia donde es probable que sean fuertes y vayan con granizo.

Además, también podrían registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes en puntos del interior este peninsular, aunque hay menor probabilidad de que ésto suceda. Asimismo, la previsión recoge probables bancos de niebla matinales dispersos en el Cantábrico, alto Ebro, Galicia, este de Cataluña y Mallorca, con presencia de calima en el extremo oriental de la Península y en Baleares.

Por último, el organismo estatal indica que mañana soplará alisio de flojo a moderado en Canarias, con viento moderado del oeste en los litorales del sur peninsular. En el resto del territorio habrá viento flojo, con predominio de la componente norte en el Cantábrico, la este en la fachada oriental y nordeste peninsular y la sur en el resto, tendiendo a arreciar en regiones del centro y noreste por la tarde. En Baleares se registrará viento flojo de dirección variable.