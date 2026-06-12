El calor pondrá mañana en aviso a 8 CCAA, con tormentas en Galicia y olas y viento en Andalucía

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a ocho comunidades autónomas (CCAA), mientras que Galicia estará en aviso por tormentas y Andalucía, por viento y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor estarán en Zaragoza; Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana y Centro y Valle de Villaverde; Badajoz y Cáceres; Ourense; Ribera del Ebro de Navarra; Vizcaya; y Ribera del Ebro de La Rioja. Además, Cádiz, Málaga y Sevilla estarán en aviso por viento y Cádiz, por olas; y Lugo y Ourense lo estarán por tormentas.

AEMET ha adelantado que la influencia del anticiclón dejará estabilidad en prácticamente todo el país, con predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Solo se esperan algunas nubes bajas dispersas por la mañana en el área cantábrica y Melilla. Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, que podrán dar lugar a algún chubasco o tormenta localmente fuerte.

De acuerdo con la previsión, esas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia. Mientras tanto, se esperan cielos nubosos en el norte de Canarias y despejados en el sur. A su vez, son posibles las brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico. La calima, ligera, afectará al sur peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas subirán en el tercio oriental, en Baleares y, de forma notable (más de 6ºC), en el Cantábrico. De hecho, se podrán superar los 34ºC en el interior del área cantábrica, los 35ºC en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia y los 37-38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

Por otro lado, las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares. En este marco, se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. El pronóstico no recoge grandes cambios para el archipiélago canario, salvo descensos ligeros en medianías y cumbres.

Por lo demás, el organismo estatal ha apuntado a que el viento será moderado y de componente este en el litoral cantábrico, y flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. El levante será moderado o fuerte en el área del Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día aunque con tendencia a amainar. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes sur y este. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado.