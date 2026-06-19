El calor y las tormentas pondrán mañana en aviso a casi toda España, con 6 CCAA en nivel naranja

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, las lluvias, las tormentas y las olas pondrán este sábado en aviso a 14 comunidades autónomas (CCAA), seis de ellas en nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Córdoba y Jaén; Zaragoza; Mallorca; Lleida. Además, tendrán aviso naranja por tormentas en Cantabria del Ebro; mientras que Burgos tendrá aviso tanto por tormentas como por lluvias.

El resto de avisos por calor se darán en Granada y Sevilla; Huesca y Teruel; Menorca; Ávila; Toledo; Girona y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Guipúzcoa; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, el resto de avisos por lluvias y tormentas se registrarán en el Litoral cántabro y el Centro y Valle de Villaverde; Álava y Vizcaya; y la Ribera del Ebro de La Rioja y la Ibérica riojana.

Por otro lado, Zaragoza estará en aviso sólo por tormentas; el Litoral oriental asturiano, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid; Ciudad Real y Toledo; y Guipúzcoa.

Asimismo, Cantabria del Ebro estará en aviso amarillo sólo por lluvias; y Alicante, por viento.

AEMET ha indicado que la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares durante el sábado, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, se esperan nubes bajas en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía.

Además, el pronóstico recoge que se darán nubes de evolución en el centro y norte que pueden dejar chubascos o tormentas. Éstas podrán ser pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes.

Mientras tanto, habrá nubes bajas en el norte de las islas canarias e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. En este marco, se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha avanzado que las temperaturas subirán mañana de forma generalizada en la Península y Baleares. De esta manera, se podrán superar los 37-39ºC en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. A su vez, prevé noches tropicales en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Por lo demás, la previsión incide en que el viento en los litorales estará mañana determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio flojo a moderado, algo más intenso en zonas expuestas.