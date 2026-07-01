Calor, viento y olas pondrán mañana en aviso a 9 CCAA, Andalucía y Extremadura en nivel naranja por altas temperaturas

Aviso rojo por calor en zonas de Andalucía. A 23 de junio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, el viento y las olas pondrán este jueves en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Baleares, habrá aviso amarillo por fenómenos costeros en el norte de Mallorca y en Menorca, mientras que esta última isla también tendrá activo el aviso por viento.

Andalucía y Extremadura volverán a estar en nivel naranja un día más por altas temperaturas. En concreto, los avisos naranja por calor se registrarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; Badajoz y Cáceres.

El resto de avisos por altas temperaturas --los de nivel amarillo-- se localizarán en Cádiz; Huesca; Ávila; Ciudad Real y Toledo; Girona, Lleida y Tarragona; Pontevedra; Sierra de Madrid y Sur, Vegas y Oeste. Por otro lado, habrá avisos por viento y olas en Cádiz y Menorca; y sólo por olas en Mallorca; Girona; y A Coruña.

AEMET ha avanzado que habrá estabilidad generalizada en la Península, con cielos poco nubosos en su mayor parte, despejados o con nubes altas excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones, en general poco importantes.

Durante la tarde, el organismo estatal espera que se produzcan nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad este, que podrán dar lugar a tormentas y chubascos aislados. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur. A su vez, son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico y Galicia.

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge que las máximas estarán en ascenso en el tercio norte y en descenso en el sureste y Baleares. A su vez, las mínimas subirán en Andalucía y oeste de la meseta norte y bajarán en la mitad norte y Baleares.

De este modo, se superarán los 36 a 38ºC en la meseta sur, Extremadura y en el Guadalquivir, donde se podrán alcanzar o superar los 38 a 40ºC, y puntualmente en zonas bajas del prelitoral y litoral Gallego y Catalán. En Canarias habrá ligeros descensos en los valores térmicos.

Por lo demás, AEMET indica que el viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, rolando a nordeste en la meseta norte al final, del norte en el Cantábrico y Galicia y del sudeste en el tercio oriental, tendiendo a establecerse cierzo en el Ebro y tramontana en Ampurdán. En Canarias habrá alisio moderado a fuerte con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas.