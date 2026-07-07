El calor volverá a poner mañana en aviso a casi toda España

Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a 15 comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que la mayoría (once) alcanzarán el nivel naranja (peligro importante) y dos (Cataluña y Comunidad Valenciana), el rojo (peligro extraordinario), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos rojos por altas temperaturas estarán en Tarragona y Valencia. Además, los naranjas se registrarán en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca, Ibiza y Formentera; Ávila y Salamanca; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Barcelona, Girona y Lleida; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; Alicante y Gran Canaria.

Asimismo, en nivel amarillo por altas temperaturas estarán Almería, Cádiz y Málaga; Menorca; Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Guadalajara; Lugo y Ourense; Valle del Guadalentín, Lorca y Águila y Campo de Cartagena y Mazarrón; Centro de Navarra y Pirineo navarro; Álava; Ibérica riojana; Castellón; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

A su vez, habrá avisos por tormentas en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; y Castellón.

AEMET avanza que este miércoles persistirá la ola de calor. Por zonas, las máximas bajarán en el sistema Ibérico y la mitad norte, y lo harán de forma más acusada en el Cantábrico, mientras que subirán en el extremo noreste y en el sureste y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Por otro lado, las mínimas bajarán en el noroeste y subirán en el arco mediterráneo. En lo que respecta a los archipiélagos, espera pocos cambios.

En este sentido, se podrán superar los 36-38ºC en la mayor parte del territorio peninsular y los archipiélagos, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en medianías del sur de Gran Canaria, podrán sobrepasarse los 40-42ºC.

Por su parte, las mínimas no bajarán de los 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas canarias orientales.

El organismo estatal indica que la estabilidad predominará en la Península y en los archipiélagos, aunque el desarrollo de nubes de evolución en el nordeste peninsular podría dejar chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, Navarra, Sistema Ibérico y los Pirineos, donde no se descarta que se registre granizo.

En lo que se refiere a las costas atlánticas gallegas y el Cantábrico occidental, prevé cielos con nubes bajas y algunas brumas. Mientras tanto, indica que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas y en Canarias habrá intervalos nubosos en las islas más occidentales y cielos poco nubosos o despejados en las orientales, aún con presencia de calima ligera.

Por último, AEMET pronostica viento flojo de componente oeste para este miércoles en el Cantábrico y el norte en Galicia, flojo y variable en el interior, y en régimen de brisas en el Mediterráneo. En Canarias, el viento será de componente norte y moderado.