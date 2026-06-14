Cameros Sound Festival desvelará este lunes el nombre de los artistas y grupos que participarán en su I edición

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cameros Sound Festival, una nueva propuesta cultural que plantea una programación musical diversa y abierta a todos los públicos y que nace con carácter benéfico, desvelará este lunes, 15 de junio, el nombre de los artistas y de los grupos que van a participar en su primera edición.

Además, los responsables de la iniciativa detallarán fechas, horarios, así como las diferentes actividades culturales que van a complementar esta nueva propuesta musical con estilos que abarcan desde el rock, el ska, el reggae, el mestizaje hasta otras propuestas.

En el encuentro participarán el director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, el alcalde de Torrecilla de Cameros, Sergio Martínez y la coordinadora del Festival, Carla Tovar.