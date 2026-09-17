Camino Escena Norte arranca el viernes en Logroño mientras que la compañía 'Violeta y Péndola' viaja a Santander y Gijón - CAMINO ESCENA NORTE

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Camino Escena Norte (CEN) comienza a andar este viernes, 18 de septiembre, en el parque Gallarza de Logroño, con la obra Ardatzak/Ejes de la compañía vasca Zirkozaurre.

Un espectáculo para todos los públicos que gira en torno al diábolo, el juguete de infancia que ha unido a diferentes generaciones. Los malabaristas de Zirkozaurre unen equilibrio, memoria y arte en una propuesta que hace honor al juego y al circo.

La representación comienza a las 19,00 h y la entrada es libre hasta completar aforo en el logroñés parque Gallarza. Si llueve, la obra tendrá lugar en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de la ciudad.

La Rioja acogerá nueve funciones entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre, con citas en Logroño, Enciso, Navarrete, Calahorra, Pradejón, Arnedo y Haro, dentro de la octava edición de Camino Escena Norte que, bajo el lema Latidos Escénicos, vuelve a conectar a través de las artes escénicas Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y nuestra región.

Por su parte, las compañías riojanas también inauguran Camino Escena Norte fuera de nuestra comunidad. Violeta y Péndula viaja a Cantabria y a Asturias para representar Esto es un poema el sábado 19 de septiembre a las 17,00 h en Santander; y el domingo 20 a la 18,00 h, en el Teatro de la Laboral de Gijón.

Este espectáculo representa una divertida historia de títeres y clown, ideal para el público familiar.