Camino Escena Norte llena de cultura Calahorra y Navarrete

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja tiene dos importantes citas culturales gracias a Camino Escena Norte (CEN) para este fin de semana. El próximo viernes, 25 de septiembre, la compañía asturiana 'El Callejón del Gato' representa la obra 'El gato con botas de agua' en la Antigua Biblioteca de Navarrete a las 19,00h.

Un espectáculo de teatro y títeres, ideal para el público infantil y familiar, en la que se hace una adaptación del cuento clásico a través de una mirada contemporánea.

La entrada es libre hasta completar aforo y habrá un encuentro con el público al finalizar la función.

El domingo 27 de septiembre, el Teatro Ideal de Calahorra acoge las 19,00h la función 'Dibújame una palabra' de la compañía asturiana Luz de Gas Teatro. La entrada cuesta 5 euros y se pueden adquirir en taquilla y en www.citylok.com/teatroideal

Este espectáculo, también dirigido al público infantil y familiar, trata sobre el derecho a la educación, la resiliencia y la creatividad como herramienta de expresión.

La Rioja acoge hasta el 30 de octubre varias citas teatrales en Logroño, Enciso, Navarrete, Calahorra, Pradejón, Arnedo y Haro, dentro de la octava edición de Camino Escena Norte que, bajo el lema Latidos Escénicos, vuelve a conectar a través de las artes escénicas Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y nuestra región.

En concreto, la compañía riojana Nueve Lunas Teatro viaja a Galicia con su obra 'Juana I de Castilla'. El sábado 26 de septiembre se podrá disfrutar en la Sala Bahía de Foz a las 19,30h. La entrada tiene un coste de 5 euros y están a la venta en taquilla. Después de la representación habrá un encuentro con el público.

El domingo 27 de septiembre habrá una segunda oportunidad de ver 'Juana I de Castilla'. Nueve Lunas Teatro actúa en la Sala de Cultura de Sarria a las 20,00 h. La entrada es gratuita y también habrá un encuentro al término de la función.

En esta obra para todos los públicos, la compañía riojana aborda con humor, ironía y música la violencia sufrida por las mujeres y la salud mental.